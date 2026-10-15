Возмущения на акт налоговой проверки

Есть такое мероприятие налогового контроля, как налоговые проверки, это камеральный и выездные. Сейчас не будем углубляться в подробности про углубленные камеральные проверки, комплексные выездные налоговые проверки, тематические налоговые проверки. Кстати, камеральные налоговые проверки по проверяемому сроку по проверяемому налогу в принципе отчасти похожи на тематические выездные налоговые проверки.

Итак, проверки могут для налогоплательщика закончиться, если камеральная налоговая проверка еще в бОльшей своей массе благополучно заканчиваются для налогоплательщика, а вот выездная налоговая проверка практически всегда заканчивается доначислениями. Правда, и при камеральной налоговой проверке такое тоже может произойти, и процедуры проверки почти, повторюсь, в некоторых моментах похожи.

И (иногда) камеральные налоговые проверки и выездные налоговые проверки заканчиваются актом налоговой проверки, на который налогоплательщик может подать возражения, и дальше решение по результатам налоговой проверки, которое практически в 90% или более заканчивается вменением вины и доначислениями, которое можно оспаривать в вышестоящий налоговый орган, и далее решения налогового органа и решение вышестоящего налогового органа по жалобе можно оспаривать в суде, а там, в суде, скорее как повезет.

Вы можете готовить возражения на акт и подготавливаться доказательства своей невиновности, а можете не делать этого. А вот если не проходить процедуру обжалования решения территориального налогового органа в вышестоящий налоговый орган, то вы не сможете в дальнейшем обратиться в суд, такая процессуальная особенность налоговых споров.

Надеяться, что ваши жалобы (мольбы) услышат в вышестоящем налоговом органе, ну… это… так себе занятие, потому что если налогоплательщику вручили решение о выездной налоговой проверке, то сумма недоимки, которую можно так или иначе выудить у налогоплательщика, уже согласована с вышестоящим налоговым органом. С камеральными проверками немного иначе работает, но результаты проверки такие же, как в выездной налоговой проверке, это акт, может быть дополнительный акт, и далее решение и сумма вменяемой недоимки так же согласовывается с вышестоящим налоговым органом.

Это, так сказать, было введение в тему для тех, кто не сталкивался или неплотно сталкивался с мероприятиями налогового контроля.

Ко мне периодически попадают кейсы, где налогоплательщик или его представитель (штатный или заштатный представитель) готовят различные процессуальные документы, такие как возражения на акт налоговой проверки и/или апелляционная жалоба.

С точки зрения построения документа вроде бы делает всё более-менее нормально, но… но… но…

Я как-то писал об этом в одном паблике:

Сегодня клиент звонит. Прислал на ознакомления документы по ВНП: Акт на 272 страницы, допы на 44 страницы, решение ТНО - около 250 страниц, решение УФНС по апелляционной жалобе на 20 страницах.

Возражения налогоплательщика на 4 страничках. Помимо этого..., это нет, того нет, сего нет. В общем, как всегда.... всё на русский авось и беспечность. Я говорю налогоплательщику: "это не возражения на акт, это даже сложно назвать возмущениями на акт".

Нет, я не говорю, что нужно всегда готовить возражения, похожие на лонгриды, акты и решения бывают на 2-3-4-х страничках, и там вменяется налоговое нарушение по одному какому-то эпизоду. Такое может встретиться у налогоплательщиков-граждан или у небольших предпринимателей, у которых мало операций. Вот там да, акт и решение на 3-4-х страничках - вот и весь налоговый контроль. И в этих случаях возражения могут быть компактными, но у меня лично все равно в таких случаях возражения получаются 10-15 страниц плотного текста.

Кстати, обычно в таких случаях налоговый орган себя не особенно-то утруждает проводить полноценные процедуры налогового контроля. В основном закидывают требования о предоставлении документов, в нагрузку могут вызвать на допрос, который может оказаться налоговой комиссией или наоборот, запудривают мозги налогоплательщику и психологически надавить, напугав чем-то.

Налоговый контроль, налоговые комиссии в частности, часто построены на психологическом давлении и иногда на обмане налогоплательщиков.

А уж как инспекторы понятия коверкают и искажают, я диву даюсь.

Действуют в большинстве случаев безотказно, и налогоплательщик «с радостью» раскошеливается и осчастливливает ненасытный бюджет, даже если этого и не требовалось вовсе.

Бюджет счастлив, начальник территориального органа рад, потому что выполняется план, а это серьёзные премии, может, от премий перепадет начальнику отдела, который проверял налогоплательщика, а может, и инспектору что-то перепадет, но вероятность сильно меньше, может закончиться хвалебно-одобрительным похлопыванием по плечу.

И только налогоплательщик остается с финансовой брешью в кошельке.

Я скажу больше, даже более-менее покрупнее бизнес так же запугивают, обманывают, и это так же эффективно работает.

Наверно, возникает вопрос, что-то я пишу всё про объем страниц, а не про качество или полезность или неполезность возражений на акт и последующее обжалование и оспаривание недоимки.

И вот как раз мы подошли к этому моменту, продолжим.

В различных электронных изданий мне на глаза стала попадать довольно странная информация об изменения в порядке представления письменных возражений на акты налоговых проверок, связанных с принятием приказа ФНС России от 11.08.2026 № ЕД-1-2/568@, и первая странность в то, что текстовая часть электронных возражений ограничена 2000 знаками».

Прежде всего эта информация была преподнесена так как будто налогоплательщика фактически лишают права защищаться, а именно создают максимальные трудности, существенные технические ограничения для подачи возражений на акты налоговой проверки.

Я не буду цитировать дословно, чтобы не компрометировать источник, но постараюсь выразить основной посыл публикаций:

«ФНС ограничила электронные возражения на акты налоговых проверок 2000 знаками С 30 сентября 2026 года действует приказ ФНС России от 11.08.2026 № ЕД-1-2/568@, которым утверждены формат и порядок представления электронных возражений на акты налоговых проверок, дополнения к ним и акты о выявленных налоговых правонарушениях. Самое интересное - текстовая часть электронных возражений ограничена 2000 знаками. Для понимания: это примерно половина страницы А4. Между тем возражения на акт выездной налоговой проверки нередко занимают десятки, а иногда и сотни страниц. Налогоплательщику необходимо изложить обстоятельства дела, опровергнуть выводы инспекции, привести нормы права, судебную практику и собственные доказательства. Как всё это уместить в 2000 знаков? ФНС предусмотрела возможность приложения подтверждающих документов. Однако возникает вопрос: можно ли направить полноценный текст возражений отдельным PDF-файлом или приложения предназначены исключительно для документов, подтверждающих изложенные доводы? Это принципиально разные вещи. Пункт 6 статьи 100 НК РФ предоставляет налогоплательщику право представить письменные возражения. При этом НК РФ не устанавливает ограничений на их объём. Если утверждённый электронный формат фактически препятствует представлению развёрнутой правовой позиции, возникает вопрос о допустимости такого ограничения ведомственным приказом. Особенно с учётом того, что несоответствие электронному формату является основанием для отказа в приёме возражений, а дополнительного срока на исправление ошибок приказ не предусматривает.»

Признаюсь, поначалу я сильно удивился. Первая мысль была: «Ну совсем уже…». Но потом эмоции улеглись, и я решил разобраться, действительно ли ФНС додумалась до такого ограничения. Всё-таки трудно представить, чтобы ведомственным приказом настолько откровенно ограничили право налогоплательщика на защиту. Поэтому я открыл сам приказ, внимательно изучил его вместе с приложениями. И вот что выяснилось.

Оказалось, что информация в публикациях не совсем точно передаёт содержание приказа. Документ действительно устанавливает новый электронный формат представления возражений на акты камеральных и выездных налоговых проверок, дополнения к ним, а также акты о выявленных налоговых правонарушениях, рассматриваемых по статье 101.4 НК РФ.

В приложении № 1, в таблице 4.8, для элемента «Текстовая часть» действительно предусмотрено ограничение в 2000 знаков. Но здесь есть одна важная деталь: речь идёт об отдельном поле электронного документа, а вовсе не об общем объёме возражений. Более того, это поле необязательное, а сама структура электронного документа позволяет неоднократно указывать оспариваемые обстоятельства.

Самое интересное находится в таблице 4.5 приложения № 1. Она прямо предусматривает возможность приложения к электронному документу файлов с возражениями. Для этого установлен отдельный элемент «Приложенные возражения», который является обязательным и может повторяться. Приказ допускает представление таких файлов в форматах PDF, JPG, PNG и TIF. Иными словами, налогоплательщик может подготовить полноценные письменные возражения на 30, 50 или 100 страниц, оформить их отдельным файлом PDF и приложить к электронному документу. Никакого ограничения общего количества знаков или страниц в самом приказе я не обнаружил. Утверждение, что ФНС разрешила налогоплательщикам защищаться исключительно в пределах 2000 знаков, неправильно.

При этом приказ действительно меняет техническую сторону представления возражений. Для электронного документооборота утверждён специальный формат версии 5.01, часть 879_01, с кодом КНД 1188281. Организации и индивидуальные предприниматели могут направлять возражения по телекоммуникационным каналам связи, а физические лица и предприниматели через личный кабинет налогоплательщика или Госуслуги. Если электронный документ не соответствует установленному формату либо нарушены требования к электронной подписи, инспекция вправе отказать в его приёме. Налогоплательщик получит уведомление и сможет направить исправленные возражения повторно. Однако приказ не предусматривает дополнительного времени на устранение ошибок, поэтому технические проблемы, особенно при отправке документов в последний день установленного срока, могут создать вполне реальные трудности.

В результате получается несколько иная картина, чем та, которую можно представить после прочтения некоторых публикаций.

ФНС не ограничила право налогоплательщика на изложение полноценной правовой позиции двумя тысячами знаков. Она установила технические требования к электронному документу, предусмотрев возможность приложения развёрнутых письменных возражений отдельными файлами. Пункт 6 статьи 100 НК РФ предоставляет налогоплательщику право представить письменные возражения на акт проверки и не устанавливает ограничений на их объём. Сам приказ этого права также не отменяет и не запрещает представлять возражения на бумаге. Поэтому оснований говорить о введении ФНС лимита на объём налоговой защиты я не вижу. А вот насколько удобно будет пользоваться новым электронным форматом на практике и не возникнут ли проблемы с приёмом объёмных документов, это вопрос, который заслуживает отдельного внимания.