Налоговая и искусственный интеллект, машине верят, а бизнесу предлагают доказывать. А кто проверит, не ошиблась ли налоговая?

А кто будет проверять проверяющих?

У меня вообще складывается впечатление, что мы постепенно движемся к довольно любопытной модели налогового контроля. Налогоплательщик должен доказывать реальность своих сделок, обоснованность расходов, правильность расчётов, а налоговый орган всё больше полагается на информационные системы, которым, судя по всему, предлагается доверять просто потому, что они государственные и хуже всего зарубежным Ai не аккредитованным в России.

И вот что меня в этой истории особенно беспокоит.

Представим, что налоговая служба полностью автоматизирует анализ хозяйственной деятельности организаций. Искусственный интеллект самостоятельно определяет подозрительные сделки, устанавливает взаимозависимость, рассчитывает предполагаемую недоимку и предлагает инспектору готовые выводы.

А инспектору остаётся только согласиться.

Ну а зачем спорить с умной машиной? Тем более если она обнаружила недоимку, а не переплату.

И тут возникает вопрос, который мне кажется куда более серьёзным, чем обычные технические ошибки.

А что, если искусственный интеллект налоговой службы настроен прежде всего или только на выявление нарушений, а не на объективное исследование обстоятельств деятельности налогоплательщика?

Ведь любую систему создают люди. Люди определяют, какие данные в неё загружать, какие признаки считать подозрительными, как оценивать результаты и какие задачи перед ней ставить.

А если главной задачей окажется поиск недоимки, то не получится ли так, что искусственный интеллект будет находить её даже там, где налогового нарушения на самом деле нет?

Причём вовсе не обязательно, что программа ошибётся в арифметике. Она может совершенно правильно посчитать налог с операции, которую изначально неправильно квалифицировали.

И получится математически безупречное доначисление, не имеющее ничего общего с действительными налоговыми обязательствами.

Я бы даже поставил вопрос несколько иначе.

А кто гарантирует, что при разработке и настройке подобных систем в них не заложена определённая обвинительная направленность, как это сложилось в следственных органах? Не в виде прямой команды «доначислить налог любой ценой», разумеется. Всё может быть гораздо изящнее и изо, подбор критериев риска, приоритет определённых признаков, игнорирование обстоятельств, свидетельствующих в пользу налогоплательщика.

И попробуй потом докажи, что программа изначально рассматривала твою деятельность под определённым углом.

Особенно если ни налогоплательщик, ни его представитель, ни даже суд не имеют возможности установить, как именно алгоритм пришёл к своим выводам.

А тут ещё одно обстоятельство.

Сегодня налоговый инспектор может ошибиться, неправильно истолковать документы, исказить содержание хозяйственной операции. Такие случаи в налоговых спорах встречаются. Но когда ошибочный вывод делает информационная система, появляется очень удобная возможность сослаться на объективность автоматизированного анализа.

Мол, это не мнение инспектора, это результат обработки данных.

А если кто-то захочет сознательно исказить исходную информацию, подвести её под нужные критерии или исключить из анализа неудобные документы? Кто и как это обнаружит?

Я, конечно, не утверждаю, что именно так устроены информационные системы ФНС. Для подобных утверждений нужны доказательства. Но отсутствие возможности независимо проверить их работу само по себе создаёт опасную ситуацию.

И здесь меня интересует ещё один вопрос. Кто будет отвечать, если ошибки искусственного интеллекта приведут к необоснованным доначислениям, блокировке счетов, взысканию денежных средств, а то и банкротству налогоплательщика?

Разработчик программы? Инспектор, подписавший решение? Руководитель налогового органа? Или, как это нередко бывает, налогоплательщик будет годами доказывать незаконность доначислений, пытаясь вернуть собственные деньги?

На мой взгляд, по мере внедрения искусственного интеллекта в налоговый контроль государство должно не сокращать, а усиливать гарантии защиты налогоплательщиков. И прежде всего обеспечивать возможность независимой проверки исходных данных, расчётов и выводов информационных систем.

Причём я бы вообще поставил вопрос о необходимости внешнего контроля за такими системами. Не формального, когда одно подразделение налоговой службы проверяет другое, а действительно независимого, с привлечением специалистов, способных разобраться не только в Налоговом кодексе, но и в программных алгоритмах.

И результаты такой проверки, хотя бы в обезличенном виде, должны быть доступны обществу.

А то получается довольно интересная картина. Сколько налоговых нарушений обнаружила цифровая система, нам рассказывают охотно. А сколько ошибок допустила сама система, сколько необоснованных претензий предъявлено налогоплательщикам и какой ущерб это причинило бизнесу - об этом почему-то почти ничего не слышно.

Между прочим, я считаю, искусственный интеллект не обладает презумпцией добросовестности, достоверности и уж тем более непогрешимости только потому, что его использует государственный орган.

И последнее.

Я бы настоятельно не советовал налогоплательщикам безоговорочно доверять расчётам инспекции, какими бы совершенными информационными системами она ни пользовалась.

За красивыми таблицами, сложными схемами движения денежных средств и суммами, рассчитанными до копейки, могут скрываться неверные исходные данные, ошибочная правовая квалификация операций, неправильная методика расчёта, а иногда нельзя исключать и сознательного искажения обстоятельств.

В своей практике я не раз убеждался, что спорить необходимо не столько с итоговой цифрой, сколько с теми обстоятельствами, из которых налоговый орган эту цифру получил.

И с развитием искусственного интеллекта эта работа становится только сложнее.

Потому что раньше налогоплательщику приходилось доказывать неправоту налогового инспектора. А теперь, похоже, придётся ещё и разбираться, почему неправоту инспектора подтвердила нейросеть.

И вот тут мне хотелось бы задать последний вопрос.

Не окажется ли в какой-то момент, что налоговые проверки проводят уже не инспекторы, а алгоритмы, инспекторы лишь подписывают подготовленные решения, вышестоящие налоговые органы их утверждают, а налогоплательщик даже не знает, с кем и с чем ему в действительности приходится спорить?

Боюсь, это уже не такое далёкое будущее. Тем более что налоговая служба весьма существенно сократила численность сотрудников. По словам главы ФНС Даниила Егорова, в 2010 году в службе работали 167 тысяч человек, а сейчас 92 тысячи. Источник: ТАСС, 2 октября 2026 года. И вот мне интересно, если инспекторов становится меньше, а объём информации, которую обрабатывает налоговая служба, только увеличивается, то кто в действительности будет проводить проверки - человек или машина? И кто в итоге будет отвечать за ошибки? И как проверить достовеность и полность закладываемой информации.

И если до этого действительно дойдёт, а к этому все идет, напомню про недавнее сокращение в налоговой службе порядка 30% служащих, то главным вопросом станет уже не то, насколько умным оказался искусственный интеллект налоговой службы, а осталось ли у налогоплательщика реальное право на защиту от его ошибок?

И, пожалуй, задам ещё более неприятный вопрос: а кто вообще будет заинтересован искать эти ошибки, если результатом их исправления станет не дополнительное поступление денег в бюджет, а необходимость вернуть их налогоплательщику?

Мне, как юристу, довольно интересно наблюдать, как меняется сам характер налоговых споров. Раньше приходилось разбираться преимущественно с выводами инспекторов, теперь, похоже, всё чаще придётся разбираться ещё и с выводами программ, которыми эти инспекторы пользуются.

Впрочем, для меня принципиальной разницы здесь нет. Кто бы ни подготовил расчёт или обосновал налоговую претензию, инспектор или искусственный интеллект, меня интересует прежде всего, насколько всё это соответствует действительным обстоятельствам и требованиям закона.

Собственно, значительная часть моей практики как раз и связана с проверкой обоснованности налоговых претензий, подготовкой возражений на акты проверок, обжалованием решений налоговых органов и защитой интересов бизнеса в арбитражных судах.

И если раньше приходилось искать ошибки в рассуждениях налоговых инспекторов, то теперь, приходится ещё и проверять, чему их научил искусственный интеллект. Хотя, признаться, я бы для начала разобрался, чему сами инспекторы научили этот самый интеллект.

Константин Чупырь