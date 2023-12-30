Кейс: как индивидуальные предприниматели могут оказаться работниками компании

Работник вступил в отношения с компанией в статусе индивидуального предпринимателя, предоставив документы, подтверждающие у него наличие данного статуса. Между ними был заключён договор возмездного оказания услуг.

Индивидуальный предприниматель изначально был заинтересован именно в гражданско-правовом договоре, аргументируя свое желание тем, что имеет статус ИП.

При этом, трудовым законодательством РФ не предусмотрено заключение трудовых договоров с лицами, вступающими в правоотношения с организациями в качестве индивидуальных предпринимателей.

Со временем потребность компании в услугах работника стала неактуальной, и ему было сообщено о прекращении заключенного с ним договора возмездного оказания услуг.

Однако, впоследствии, индивидуальный предприниматель обратился в суд с требованием о признании отношений с компанией трудовыми, восстановлении его на работе и взыскании морального вреда.