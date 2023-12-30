Кейс: как индивидуальные предприниматели могут оказаться работниками компании

Автор Виктория Коноплянникова, юрисконсульт, Coleman Group
В качестве иллюстрации мы хотели бы рассмотреть спор, который возник между компанией и индивидуальным предпринимателем о признании отношений между ними трудовыми и не так давно стал предметом судебного разбирательства.
Описание ситуации
Работник вступил в отношения с компанией в статусе индивидуального предпринимателя, предоставив документы, подтверждающие у него наличие данного статуса. Между ними был заключён договор возмездного оказания услуг.
Индивидуальный предприниматель изначально был заинтересован именно в гражданско-правовом договоре, аргументируя свое желание тем, что имеет статус ИП.
При этом, трудовым законодательством РФ не предусмотрено заключение трудовых договоров с лицами, вступающими в правоотношения с организациями в качестве индивидуальных предпринимателей.
Со временем потребность компании в услугах работника стала неактуальной, и ему было сообщено о прекращении заключенного с ним договора возмездного оказания услуг.
Однако, впоследствии, индивидуальный предприниматель обратился в суд с требованием о признании отношений с компанией трудовыми, восстановлении его на работе и взыскании морального вреда.
Что же в итоге решил суд?
Давайте разбираться.
Позиция индивидуального предпринимателя
Позиция истца основывается на том, что он, осуществляя трудовую функцию, по сути, подчинялся установленным в компании правилам внутреннего трудового распорядка. Индивидуальный предприниматель имел санкционированный компанией доступ на территорию ее офиса; был принят на работу и фактически допущен к ее осуществлению; выполнял трудовую функцию с ведома и по поручению работодателя; в штатном расписании компании предусмотрена должность, которую занимал индивидуальный предприниматель; компания выплачивала ему заработную плату и возмещала другие расходы, связанные с выполнением именно трудовых обязанностей.
В связи с отказом компании признать правоотношения трудовыми, они подлежат признанию таковыми именно в судебном порядке.
Индивидуальный предприниматель полагал, что фактически стороны состояли в трудовых отношениях, которые были искусственно преобразованы компанией в гражданско-правовые (с целью нарушения прав индивидуального предпринимателя). Следовательно, он подлежал восстановлению на работе в ранее занимаемой должности по правилам трудового законодательства РФ, поскольку одностороннее расторжение договора компанией является фактически ничтожным как противоречащее законодательству.
Позиция компании
Компания исковые требования индивидуального предпринимателя не признала, посчитала их не основанными на законе и не подлежащими удовлетворению по следующим причинам: трудовой договор между ним и компанией никогда не заключался; приказов в отношении индивидуального предпринимателя в компании не издавалось; записей в трудовую книжку о приеме и увольнении с работы в компании не вносилось.
Кроме этого, компания не допускала индивидуального предпринимателя к работе; не знакомила его со своими локальными актами; не производила начисления и выплату заработной платы; не выдавала расчетных листков с указанием оклада или тарифной ставки.
Таким образом, отсутствовали фактические обстоятельства, подтверждающие возникновение между индивидуальным предпринимателем и ответчиком трудовых отношений.
Индивидуальный предприниматель ни разу не сообщил компании о каких-либо недовольствах, претензиях, о желании признать существующие гражданско-правовые отношения трудовыми, а, наоборот, регулярно оказывал услуги, получал вознаграждение (как индивидуальный предприниматель), подписывал документы, связанные с передачей результатов услуг.
Позиция прокурора
В данном споре прокурор встал на сторону компании и поддержал ее доводы.
Прокурор высказался о том, что в представленной индивидуальным предпринимателем трудовой книжке записей о приеме и увольнении индивидуального предпринимателя с работы не имеется.
Компания не производила начисление и выплату заработной платы, не выдавала расчетных листков с указанием оклада или тарифной ставки, что подтверждается выпиской по произведенным входящим операциям по открытому индивидуальным предпринимателем расчетному счету банке.
Следовательно, требования индивидуального предпринимателя о признании отношений трудовыми, восстановлении на работе и взыскании с компании морального вреда не подлежат удовлетворению.
Позиция суда
Суд первой инстанции в удовлетворении исковых требований индивидуального предпринимателя о признании отношений трудовыми, восстановлении на работе, компенсации морального вреда отказал.
Отказ был аргументирован тем, что доводы индивидуального предпринимателя о намерении заключить с компанией именно трудовой договор и наличие препятствий со стороны последней, ничем объективно не подтверждены и противоречат установленным обстоятельствам дела.
Также не подтверждены и отсутствовали в материалах дела сведения о том, что компания осуществляла фактический допуск индивидуального предпринимателя до исполнения именно трудовых обязанностей.
Поскольку суд не установил факта трудовых отношений, то оснований для восстановления на работе, взыскании компенсации морального вреда не имелось, а потому исковые требования подлежали отклонению в полном объеме.
Вывод
На сегодняшний день судебная практика в сфере признания отношений, связанных с использованием личного труда и возникших на основании гражданско-правового договора трудовыми часто складывается в пользу защиты прав работников.
В данном случае компании удалось отстоять свои интересы во многом благодаря тому, что в судебном процессе не подтвердились факты, на которых настаивал индивидуальный предприниматель, а именно: подчинение правилам внутреннего трудового распорядка; выполнение трудовой функции по поручению компании; получение заработной платы, а не вознаграждения и т.д.
Кроме этого, выяснилось, что в период оказания услуг для компании индивидуальный предприниматель оказывал также услуги другой организации.
В данном случае компании удалось доказать в суде факт именно гражданско-правовых отношений с индивидуальным предпринимателем.
Тем не менее полагаем, что при других обстоятельствах суд вполне мог принять сторону индивидуального предпринимателя и признать отношения между ним и компанией трудовыми. Мы рекомендуем крайне аккуратно походить к оформлению гражданско-правовых отношений как с индивидуальными предпринимателями, так и с самозанятыми и не рассчитывать только на то, что наличие специального статуса у данной категории лиц само по себе защитит работодателя от признания наличия с ними трудовых отношений.
Важно помнить о необходимости исключения признаков трудовых отношений в гражданско-правовых взаимоотношениях с исполнителями и быть готовыми подтверждать свою позицию как в суде, так и в случае проведения соответствующей проверки государственными органами.
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