Правила работы с сотрудником по совместительству

Совместительство — это дополнительная работа, которую человек выполняет в свободное от основной деятельности время и получает за это вознаграждение.

Существует два вида совместительства: внутреннее, когда сотрудник выполняет дополнительные обязанности у своего основного работодателя, и внешнее, когда работник подрабатывает в другой организации.

Условия труда при совмещении должностей характеризуются следующими особенностями:

продолжительность рабочего времени не должна превышать четырёх часов в день или полного рабочего дня, если на основном месте работы установлен выходной;

дополнительные обязанности не должны создавать препятствий для выполнения основных рабочих функций;

в трудовом договоре должно быть чётко зафиксировано, что работа является совместительством.

Рассмотрим спорный вопрос на примере

Сотрудник работает на полную ставку в одной компании и на полставки по совместительству в другой. Может ли работодатель предложить ему ещё полставки по совместительству на основном месте работы?

Работник может быть занят только на одном основном месте работы, но это не ограничивает его в количестве договоров о работе по совместительству. (часть вторая ст. 282 ТК РФ). В правовых нормах не предусмотрено ограничений на оформление нескольких трудовых контрактов с одним и тем же нанимателем на условиях совместительства.

Судебная практика указывает на то, что согласно положениям Трудового кодекса Российской Федерации, работник имеет право самостоятельно определять график работы и отдыха в зависимости от количества и условий трудовых договоров, которые он заключил. (смотрите, например, постановление ФАС Северо-Западного округа от 06.08.2009 N А13-11107/2008, постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.12.2013 N 12АП-10991/13, постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 08.04.2014 N Ф08-1524/14 по делу N А20-2704/2013).

В такой ситуации сотрудник, который работает по совместительству, может оформить с тем же работодателем ещё один или несколько трудовых контрактов, которые будут регулировать его работу в качестве совместителя.

При этом всегда должны соблюдаться ограничения продолжительности рабочего времени при работе по совместительству, установленные частью первой ст. 284 ТК РФ, а именно продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день (смену).

К сожалению, в законодательстве не содержится однозначного предписания относительно того, должны ли упомянутые ограничения быть применены в каждом отдельном договоре о совместительстве, во всех договорах с одним и тем же работодателем, или же они охватывают все договоры о внешнем и внутреннем совместительстве.

Исходя из определения совместительства, приведенного в ст. 282 ТК РФ, совместительством признается работа по каждому трудовому договору в свободное от основной работы время.

По нашему мнению, это предполагает необходимость применения ограничений, установленных частью первой статьи 284 Трудового кодекса Российской Федерации, в отношении каждого отдельного трудового договора о совместительстве, а не всех трудовых договоров о совместительстве, заключённых работником в совокупности.

Аналогичной позиции придерживаются и специалисты Роструда.

Виктория Коноплянникова, юрисконсульт Coleman Group