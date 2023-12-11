Долг Тэйк Уинг (Take Wing) и субсидиарная ответственность его участников: Руслана Глазьева, Александра Касацкого, Лианы Рабаевой

А ведь когда то я с Александром Аузаном лично встречался. Особо эпична была неформальная часть после очередного мероприятия Школы публичной политики Свердловской области. Теперь моей компании приходится упоминать его в печальном пресс-релизе по нашему очередному VIP-взысканию

28 ноября 2023 года Арбитражный суд г. Москвы зарегистрировал исковое заявление Центра развития коллекторства (ЦРК) ко всем участникам ООО «Тэйк Уинг» о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам их организации. Такое развитие ситуации стало логичным продолжением попыток решения долговой проблемы с компанией сына известного российского экономиста и политика Сергея Глазьева.

За несколько дней до подачи искового заявления о привлечении владельцев Тэйк Уинг (Take Wing) к субсидиарной ответственности было прекращено производство по делу о банкротстве ООО «Тэйк Уинг». Судом установлено отсутствие достоверных доказательств наличия у организации имущества, достаточного для покрытия расходов, связанных с делом о банкротстве. Должник в суде подтвердил отсутствие зарегистрированного имущества и сообщил об отсутствии средств на финансирование процедуры.

ООО «Тэйк Уинг» зарегистрировано в августе 2017 года. Позиционируя себя технологической многопрофильной компанией и разработчиком блокчейн-платформ, в декабре на Экономическом факультете МГУ компания провела открытую лекцию «Блокчейн от первого лица». Спикером в качестве главного технического директора выступил один из учредителей — Руслан Глазьев. Только в конце следующего года Take Wing привлекла разработчиков для своих продуктов. Сотрудничество с молодой компанией продолжалась практически весь 2019 год. Их работа осталась неоплаченной.

Организация-должник фактически прекратила работу с конца 2019 года. В этом году отец Руслана Глазьева — Сергей Глазьев — перестал занимать пост советника Президента РФ. В период активности компании сына известный экономист в своих материалах уделял внимание теме блокчейн, цифровых технологий и цифрового рубля. В электронном издании сборника статей по результатам VII Международной научно-практической конференции факультета государственного управления МГУ имени М. В. Ломоносова в разделе «Роль государства в цифровой экономике» размещена их совместная статья «Криптовалюты как новый тип денег».

По данным ФНС РФ имеется несколько десятков действующих решений о приостановлении операций по счетам ООО «Тэйк Уинг», первое из которых вынесено ещё в сентябре 2018 года, в октябре возбуждено первое исполнительное производство по долгу перед бюджетом. Причем, на тот момент компания демонстрировала признаки активного развития — всего за три месяца до этого при поддержке Фонда содействия развитию Экономического факультета МГУ Take Wing провела ещё одно мероприятие в стенах МГУ – хакатон в области технологии блокчейн, смарт-контрактов, ICO и криптовалют открыл декан экономического факультета МГУ профессором Александр Аузан.

Отчетность за 2020-2022 годы ООО «Тэйк Уинг» не сдавало. 28 исполнительных производств, возбужденных в 2018-2022 годах, большинство из которых связаны со взысканием налогов и сборов, окончены ФССП РФ в связи с невозможностью разыскать должника или его имущество. По результатам проверки ФНС 18.08.2020 сведения об адресе признаны недостоверными. В судах общей юрисдикции в 2019-2021 годах рассмотрено 8 дел по искам бывших работников и межрайонных прокуроров г. Москвы в интересах работников о невыплате заработной платы. В 2019 году состоялась первая попытка признать организацию банкротом — иск подавался ИФНС России № 10 по г. Москве. Имея задолженность перед налоговыми органами, ООО «Тэйк Уинг» обжаловало (безуспешно) само принятие судом заявления от фискального органа. Впоследствии суд посчитал невозможным финансирование процедуры банкротства только за счет средств бюджета и прекратил процедуру.

По данным ФССП РФ долги отсутствуют только у Лианы Рабаевой. На Руслане Глазьеве числится всего два незначительных исполнительных производства. Одно из них завершено в июле этого года по п. 4 ч. 1 ст. 46 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» — отсутствие имущества, на которое может быть обращено взыскание. Отдельно стоит отметить Александра Касацкого с гораздо значительным списком производств. Многие из них по долгам перед микрофинансовыми организациями и коллекторами, что негативно характеризует платежеспособность этого совладельца Тэйк Уинг (Take Wing). Большая часть исполнительных производств уже прекращена, но уже по п. 3 ч. 1 ст. 46 из-за невозможности установить местонахождение должника и его имущества. Эти данные и отсутствие признаков деловой активности в текущем и прошлом годах хотя бы в малой части от проявляемой ранее, указывают на возможную «релокацию» участников стартапа, поддержанного на активной стадии развития деканом экономического факультета МГУ профессором Александром Аузаном.

Глазьев Руслан Сергеевич до сих пор является совладельцем ООО «Евразийский Центр Развития», зарегистрированного в Москве на Кремлевской набережной, д. 1, стр. 2. Основным участником (77,1%) и руководителем организации является Мансуров Таир Аймухаметович. Ранее Таир Мансуров занимал должность Министра по энергетике и инфраструктуре Европейской экономической комиссии (ЕЭК). А Сергей Глазьев с октября 2019 года является членом Коллегии (министром) по интеграции и макроэкономике ЕЭК. В отличие от ООО «Тэйк Уинг», ООО «Евразийский Центр Развития» в последние годы показывало прибыль. Не исключено, что доля Руслана Глазьева в уставном капитале этой организации станет предметом взыскания.

По мнению Максима Строева, руководителя данного проекта в Центре развития коллекторства, привлечение к субсидиарной ответственности если и не позволит реализовать кредитору свои права в полном объёме, то на продолжительное время усложнит возможность осуществления должниками бизнес-деятельности в России в легальном поле. Формирование добросовестной бизнес-среды — одна из общественных задач Центра развития коллекторства, руководитель которого Дмитрий Жданухин также возглавляет Комитет МТПП по вопросам разрешения долговых споров и укрепления платежной дисциплины субъектов предпринимательской деятельности.