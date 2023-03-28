Дробление бизнеса

Давайте снова поговорим про дробление бизнеса

Разберем, в каком случае реорганизация юрлица в форме разделения или выделения нового, осуществляющего деятельность в сфере IT, может квалифицироваться как дробление.

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Давайте снова поговорим про дробление бизнеса
Иллюстрация: Polina Tankilevitch/pexels

На этот раз – через призму вот этого письма.

Эту бумажку с разных сторон обмусолили все, кто имеет отношение к дроблению: налоговые консультанты, бухгалтеры, продвинутые предприниматели, главные и не очень юристы по разным вопросам.

Я изложу свою версию.

И надеюсь, что вам полегчает.

Во-первых, вопрос касается ситуации, когда реорганизуется юрлицо в форме разделения или выделения, в ходе которого создается новое юрлицо, которое осуществляет деятельность в сфере IT и которое имеет преференции в соответствии с последними изменениями в налоговом законодательстве – пониженные ставки по налогу на прибыль и страховым взносам.

Во-вторых, письмо основано на судебной практике, которая действительно говорит нам о том, что само по себе наличие нескольких компаний в группе не является злоупотреблением налоговыми правами для целей уменьшения сумм налогов и взносов, подлежащих уплате в бюджет.

Вам никто не может запретить регистрировать и 2 , и 5, и 25 юрлиц. Нет такого запрета в ГК и ни в каком профильном законе о юрлицах.

Претензии к предприятиям возникают тогда, когда владельцы, наплодившие несколько одинаковых или не очень сущностей, не наделяют их (сущности) самостоятельностью и независимостью.

Именно поэтому в письме есть такая фраза, которая многих сбивает с толку: само по себе создание новой организации, которая будет заниматься только IT, не может рассматриваться как искажение фактов хозяйственной деятельности и квалифицироваться как схематоз.

Я предлагаю в этой фразе сделать упор на слова «само по себе».

Они означают, что регистрация нескольких юрлиц будет свидетельствовать о том, что вы дробитесь только в совокупности с признаками, указывающими на то, что единственной целью создания этого или нескольких других юрлиц было уйти от налогов.

Помните про деловую цель, самостоятельность и независимость? Вот это и есть ваша мантра при построении любой схемы.

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Наталья Горячая
Наталья Горячая
Руководитель в ИП

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