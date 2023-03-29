Аудит трудовых отношений как инструмент дополнительного контроля

Связано это с тем, что импортозамещение и индустриализация повышают требования к квалификации работников, обеспечению повышенной безопасности рабочих мест, усиленного контроля за качеством выпускаемой продукции.

Это и понятно – никто не хочет, чтобы наши товары хоть уступали по качеству западным аналогам. А в идеале – качество должно быть лучше.

Как показывает практика, работодатели все чаще вынуждены обращаться за помощью к внешним специалистам и консультантам в связи с динамично меняющимся трудовым законодательством и необходимостью в экстренной квалифицированной помощи.

И от того, какие в итоге рекомендации получит работодатель, на каком уровне и с какой ответственностью станут оказывать услуги внешние аудиторские компании, будет в итоге зависеть судьба работника и организации в целом, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Поэтому законопроект предполагает легализацию статуса аудитора трудовой сферы.

Такие аудиторы будут входить в саморегулируемые организации, осуществляющие деятельность по консультированию, обучению, проведению различных обязательных мероприятий по направлениям социально-трудовой сферы. Такой аудит станет дополнением к действующей системе контроля трудовых отношений.

Сегодня отдельная проверка именно трудовой сферы – явление не слишком распространенное.

Обычно кадровую документацию, соблюдение компанией трудового законодательства оценивают в рамках общего аудита организации при покупке бизнеса.

Сама компания может выступить инициатором проверки при смене руководства. В этом случае новому руководству может потребоваться достоверная информация о состоянии дел в сфере трудовых отношений.

💡Для любителей почитать первоисточник: https://rg.ru/2023/03/26/rabotniki-v-poriadke.html.