Разработка стратегии господдержки МСП до 2030 года (всем приготовиться)

Развитие мер поддержки бизнеса увеличило рост занятых в МСП и самозанятых. На период до 2030 года механизмы господдержки необходимо эффективно доработать.

В текущей ситуации правительство оперативно вводило и корректировало меры поддержки бизнеса в условиях санкций.

И эта работа дала плоды:

1. Наблюдается рост занятых в МСП. С учетом наемных работников их уже почти 22 млн человек (без учета самозанятых).

2. Число самозанятых выросло в 4,5 раза и уже превышает 6 млн человек.

Необходимо эффективно доработать механизмы господдержки малого и среднего бизнеса на период до 2030 года.

💡Андрей Белоусов, 6 апреля 2023 года, форум поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

Почему именно меры поддержки привели к росту количества субъектов и занятых в МСП? Может, это усталость от найма или результат дробления крупного бизнеса для того, чтобы пролезть по условиям 44-ФЗ?

Или субъектов больше только потому, что бизнес не хочет и не может платить налоги по ОСН и плодит компании и ИП, чтобы пролезть в спецрежимы?

Почему если рост, то заслуга мер поддержки, а если спад, то либо молчат, либо рассказывают о беспрецедентных мерах давления внешней среды?

Правда-то где?

Или ее нет, ибо и быть не может, так как колебания численности субъектов предпринимательства настолько невелики, что ими в обычных условиях просто можно было бы пренебречь.

Однако если нет успехов, то их надо придумать. Иначе не работает.

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