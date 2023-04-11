Разработка стратегии господдержки МСП до 2030 года (всем приготовиться)

В текущей ситуации правительство оперативно вводило и корректировало меры поддержки бизнеса в условиях санкций.
И эта работа дала плоды:
1. Наблюдается рост занятых в МСП. С учетом наемных работников их уже почти 22 млн человек (без учета самозанятых).
2. Число самозанятых выросло в 4,5 раза и уже превышает 6 млн человек.
Необходимо эффективно доработать механизмы господдержки малого и среднего бизнеса на период до 2030 года.
💡Андрей Белоусов, 6 апреля 2023 года, форум поддержки предпринимательства «Мой бизнес».
Почему именно меры поддержки привели к росту количества субъектов и занятых в МСП? Может, это усталость от найма или результат дробления крупного бизнеса для того, чтобы пролезть по условиям 44-ФЗ?
Или субъектов больше только потому, что бизнес не хочет и не может платить налоги по ОСН и плодит компании и ИП, чтобы пролезть в спецрежимы?
Почему если рост, то заслуга мер поддержки, а если спад, то либо молчат, либо рассказывают о беспрецедентных мерах давления внешней среды?
Правда-то где?
Или ее нет, ибо и быть не может, так как колебания численности субъектов предпринимательства настолько невелики, что ими в обычных условиях просто можно было бы пренебречь.
Однако если нет успехов, то их надо придумать. Иначе не работает.
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