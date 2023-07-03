Повторим правила работы с банком, которые помогут избежать проблем. 15 главных правил

Базовые правила, которые помогут вам избежать проблем при работе с банками:

Предоставляйте в банк все имеющиеся у вас документы по всем запросам, которые приходят через онлайн-клиент.

Платите налоги в том банке, куда приходят деньги от клиентов. Налоговых платежей должно быть хотя бы 1.5% от суммы прихода на счет.

Пользуйтесь корпоративной картой для оплаты бизнес-операций. Уберите из этого процесса личные карты физ.лица.

Дружите с банкирами. Вас должен знать либо управляющий подразделением банка, либо должен быть свой менеджер, которому можно позвонить.

Пригласите банкиров в гости. Посмотреть какой у вас офис, рассказать о своем бизнесе.

Размещайте овернайты/депозиты в своем банке.

Получите самую «крутую» пластиковую карту (золотую, платиновую, бронзовую, дважды VIP — то есть любую из разряда премиум).

Снимайте с корпоративной карты не более 65% от оборота по счету. И не делайте это регулярно.

Поаккуратнее с взаимозависимыми лицами.

Не допускайте транзитных операций. Делайте бизнес более последовательным и постоянным в части прихода и ухода денег. Пришло за продукты — ушло за них же.

В назначении платежа указывайте максимально возможную информацию: за что, по какому счету, от какого числа, по какому доп.соглашению, по акту сверки, НДС есть или нет.

Не меняйте часто адрес компании. Не надо бегать между налоговыми инспекциями даже внутри одного региона. Это вообще уже давно не актуально.

Не спорьте с банкирами. Делайте что они говорят. В пределах закона и разумного.

Оплачивайте с расчетного счета услуги/работы/ТМЦ, которые будут свидетельствовать о том, что фирма реально действующая, а не «однодневка».