Вот и полгода пролетело. Что важно сделать перед тем, как бухгалтер сведет цифры и озвучит итоги за первые 6 месяцев 2023 года?

Вот уж что постоянно в нашем быстро меняющемся мире — так это декларации, расчеты, отчеты и налоги.
Что важно сделать перед тем, как бухгалтер сведет цифры и озвучит итоги работы компании за первые 6 месяцев 2023 года?
Запросите сверку расчетов с бюджетом. Убедитесь в том, что все налоги, начисленные за первые 6 месяцев года, уплачены. Сделать это сложно, но хотя бы попробуйте.
Оплатите набежавшие пени. Они могут быть начислены не только за то, что не вовремя перечислили налог, но и из-за округления.
Сверьтесь по расчетам с клиентами. Со всеми. Проведите зачет встречных однородных требований с теми, с кем вы и поставщик, и покупатель.
Проверьте достоверность сведений, указанных в ЕГРЮЛ, по своей компании.
Убедитесь в том, что ЭЦП, с помощью которой вы отчитываетесь в ИФНС, в рабочем состоянии, не просрочена.
Проверьте статус своей компании в реестре субъектов МСП.
Сведения обо всех имеющихся счетах в банках передайте бухгалтеру.
Передайте бухгалтеру УПД, акты, ТТН и другие первичные документы, оплаты по которым на 1 июля не было.
Попросите бухгалтера проверить, все ли расходы, понесённые компанией в периоде, могут быть приняты в уменьшение налогооблагаемой базы.
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