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Наталья Горячая
Налоговая отчетность

Вот и полгода пролетело. Что важно сделать перед тем, как бухгалтер сведет цифры и озвучит итоги за первые 6 месяцев 2023 года?

В конце прошлого года мы ждали, когда он уже завершится и начнется новый, а новый оказался не таким уж и радостным: позитивных новостей не много, экономика не то падает, не то стоит на месте и не понятно что хуже, напряжение не уходит, новостная лента каждый раз как в последний раз выдаёт перлы из больших кабинетов, но нам-то надо сдавать отчетность.
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Вот и полгода пролетело. Что важно сделать перед тем, как бухгалтер сведет цифры и озвучит итоги за первые 6 месяцев 2023 года?

Вот уж что постоянно в нашем быстро меняющемся мире — так это декларации, расчеты, отчеты и налоги.

Что важно сделать перед тем, как бухгалтер сведет цифры и озвучит итоги работы компании за первые 6 месяцев 2023 года?

  1. Запросите сверку расчетов с бюджетом. Убедитесь в том, что все налоги, начисленные за первые 6 месяцев года, уплачены. Сделать это сложно, но хотя бы попробуйте.

  2. Оплатите набежавшие пени. Они могут быть начислены не только за то, что не вовремя перечислили налог, но и из-за округления.

  3. Сверьтесь по расчетам с клиентами. Со всеми. Проведите зачет встречных однородных требований с теми, с кем вы и поставщик, и покупатель.

  4. Проверьте достоверность сведений, указанных в ЕГРЮЛ, по своей компании.

  5. Убедитесь в том, что ЭЦП, с помощью которой вы отчитываетесь в ИФНС, в рабочем состоянии, не просрочена.

  6. Проверьте статус своей компании в реестре субъектов МСП.

  7. Сведения обо всех имеющихся счетах в банках передайте бухгалтеру.

  8. Передайте бухгалтеру УПД, акты, ТТН и другие первичные документы, оплаты по которым на 1 июля не было.

  9. Попросите бухгалтера проверить, все ли расходы, понесённые компанией в периоде, могут быть приняты в уменьшение налогооблагаемой базы.

Наталья Горячая

Наталья Горячая

Руководитель в ИП

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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