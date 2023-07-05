Вот и полгода пролетело. Что важно сделать перед тем, как бухгалтер сведет цифры и озвучит итоги за первые 6 месяцев 2023 года?

В конце прошлого года мы ждали, когда он уже завершится и начнется новый, а новый оказался не таким уж и радостным: позитивных новостей не много, экономика не то падает, не то стоит на месте и не понятно что хуже, напряжение не уходит, новостная лента каждый раз как в последний раз выдаёт перлы из больших кабинетов, но нам-то надо сдавать отчетность.