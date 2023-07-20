Профилактический контроль. Или не виноватая я, он сам пришёл

Для этого народные избранники в третьем чтении вчера приняли изменения в закон № 248-ФЗ о государственном контроле.

В ответ на такое заявление контрольный орган (КО) в течение 10 рабочих дней решит, проводить профилактический визит или отказать. Ведь ему надо учесть свои материальные, финансовые и кадровые ресурсы, определить категории риска объекта контроля.

КО принимает решение об отказе в проведении профилактического визита по заявлению контролируемого лица по одному из следующих оснований:

поступило уведомление об отзыве заявления о проведении профилактического визита; в течение 2 месяцев до даты подачи заявления КО было принято решение об отказе в проведении профилактического визита в отношении данного контролируемого лица; в течение 6 месяцев до даты подачи заявления контролируемого лица проведение визита было невозможно в связи с отсутствием контролируемого лица по месту осуществления деятельности либо в связи с иными действиями (бездействием), повлекшими невозможность проведения визита; заявление контролируемого лица содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц КО либо членов их семей.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, но сначала он пройдет через сенаторов и подпись президента.

И помните: в заявлении на профвизит матом писать нельзя.

💡Для любителей почитать первоисточник: проект закона № 209495-8.