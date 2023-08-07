Лишать премии можно только за тот период, в котором сотрудник накосячил

Поэтому Минтруд предлагает:

«Применение к работнику дисциплинарного взыскания за неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него трудовых обязанностей не может служить основанием для лишения этого работника на весь срок действия дисциплинарного взыскания входящих в состав его заработной платы стимулирующих выплат или для произвольного снижения их размера.

Применение к работнику дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка может учитываться лишь при осуществлении выплат стимулирующего характера, которые начисляются за период, когда к работнику было применено дисциплинарное взыскание».