Лишать премии можно только за тот период, в котором сотрудник накосячил

Поэтому Минтруд предлагает:
«Применение к работнику дисциплинарного взыскания за неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него трудовых обязанностей не может служить основанием для лишения этого работника на весь срок действия дисциплинарного взыскания входящих в состав его заработной платы стимулирующих выплат или для произвольного снижения их размера.
Применение к работнику дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка может учитываться лишь при осуществлении выплат стимулирующего характера, которые начисляются за период, когда к работнику было применено дисциплинарное взыскание».
В общем, если сотрудник накосячил в июне, то его за июнь можно лишить поощрительных выплат. В июле, августе и далее уже нельзя.
💡Для любителей почитать: проект закона. Инициатор: Минтруд.
Цель проекта: реализация права работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи. Законопроект подготовлен во исполнение Постановления КС РФ от 15 июня 2023 г. № 32-П, согласно которому часть вторая статьи 135 ТК признана не соответствующей Конституции.
Комментарии2
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
шедеврально!!!! "выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи"
Главный бухгалтер
эта.... (громко шмыгает носом)..... а справедливость - она в каких единицах измеряется? (килограммы, метры, литры.....) ? а главное - кем?