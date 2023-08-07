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Наталья Горячая
Законопроекты

Лишать премии можно только за тот период, в котором сотрудник накосячил

Сейчас работодатель может произвольно установить правила исчисления отдельных выплат, входящих в состав заработной платы. Это приводит к уменьшению зарплаты сотрудника, который имеет неснятое (непогашенное) дисциплинарное взыскание.
47
Лишать премии можно только за тот период, в котором сотрудник накосячил
Футурама

Поэтому Минтруд предлагает:

«Применение к работнику дисциплинарного взыскания за неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него трудовых обязанностей не может служить основанием для лишения этого работника на весь срок действия дисциплинарного взыскания входящих в состав его заработной платы стимулирующих выплат или для произвольного снижения их размера.

Применение к работнику дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка может учитываться лишь при осуществлении выплат стимулирующего характера, которые начисляются за период, когда к работнику было применено дисциплинарное взыскание».

В общем, если сотрудник накосячил в июне, то его за июнь можно лишить поощрительных выплат. В июле, августе и далее уже нельзя.

💡Для любителей почитать: проект закона. Инициатор: Минтруд.

Цель проекта: реализация права работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи. Законопроект подготовлен во исполнение Постановления КС РФ от 15 июня 2023 г. № 32-П, согласно которому часть вторая статьи 135 ТК признана не соответствующей Конституции.

Наталья Горячая

Наталья Горячая

Руководитель в ИП

355 подписчиков

Комментарии

2
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 35 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    шедеврально!!!! "выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи"

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 24 минуты назад

    Главный бухгалтер

    справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи.

    эта.... (громко шмыгает носом)..... а справедливость - она в каких единицах измеряется? (килограммы, метры, литры.....) ? а главное - кем?

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Логотип Наталья Горячая
Наталья Горячая
Законопроекты

Лишать премии можно только за тот период, в котором сотрудник накосячил

Сейчас работодатель может произвольно установить правила исчисления отдельных выплат, входящих в состав заработной платы. Это приводит к уменьшению зарплаты сотрудника, который имеет неснятое (непогашенное) дисциплинарное взыскание.

Лишать премии можно только за тот период, в котором сотрудник накосячил
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