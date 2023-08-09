Искусственно созданные условия для начисления неустойки приведут к печальным последствиям

Польза пилатеса для бухгалтеров. Как «злая кошка» поможет с болью в спине

Мягкую силу пилатеса высоко оценили тысячи и тысячи людей по всему миру. Почему? Да потому, что пилатес — это комплекс упражнений, который гарантирует статную осанку и помогает, как говориться, навести талию там, где надо! Пилатес очень полезен для людей с сидячим образом жизни, в том числе для бухгалтеров.