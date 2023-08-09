Искусственно созданные условия для начисления неустойки приведут к печальным последствиям

Рассмотрим пример того, к чему такая схема может привести.
Компания задолжала поставщику. Тот предъявил по полной программе, то есть по условиям договора. Компания без возражений претензии приняла, оплатила и учла, как положено, во внереализационных расходах, что позволяет п. 1 ст. 265 НК.
Но инспекции такая легкость действий показалась странной:
компании взаимозависимы,
условия о неустойке нет в основном договоре, но есть в дополнительном соглашении,
явных причин для согласия с суммой неустойки нет,
остаток по счетам компании позволял выполнить обязательства по договору,
была дебиторка по взаимозависимым лицам. Она не взыскивалась,
с другими поставщиками компания рассчитывалась без задержек.
Итог: просроченный долг создан искусственно.
💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А60-26858/2022.
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