Разные виды деятельности у участников группы компаний как метод защиты от обвинения в дроблении

Зачем вам несколько юрлиц? А зачем вам несколько ИП? Для ухода от налогов? Нет. Для того, чтобы управлять группой было проще.

Общество создало группу из еще одного юрлица и нескольких ИП. По итогам спора с ИФНС суд пришел к выводу, что два ООО — это схема, а вот все ИП самостоятельны и не зависимы. Почему?

ИП занимались розничной торговлей. Юрлица, входящие в группу, занимались производством кондитерки. Общество и ИП не могли использовать общие материально-технические ресурсы, поскольку осуществляли разные виды деятельности: — общество — производство, ИП — розничную торговлю, что обусловило наличие у каждого субъекта предпринимательской деятельности собственного имущества, своего штата работников, своих торговых площадей, контрольно-кассовой техники.

Данные виды деятельности — производство и розничная продажа — не являются частью единого производственного комплекса с одной производственной базой, а предполагают использование разных материально-технических ресурсов:

у общества — производственные помещения и оборудование, склады и транспорт;

у ИП — торговые помещения и оборудование.

ИП имели необходимый персонал, имущество, взятое в аренду, и расчетные банковские счета. Они самостоятельно исполняли свои обязательства, несли расходы по аренде помещений и оборудования в них, самостоятельно осуществляли налоговый учет, определяли объект налогообложения, налоговую базу, исчисляли налог и представляли налоговую отчетность.

Предприниматели от своего имени заключали и исполняли договоры с поставщиками и покупателями, получали доходы и несли расходы.

Полученная ими выручка от реализации товаров являлась их доходом и проверяемой компании не передавалась. Нет доказательств того, что взаимозависимость ИП оказала влияние на условия и экономические результаты деятельности одного из них. Факт взаимозависимости не исключает самостоятельность предпринимателей.

Действующее законодательство не содержит ограничений для физических лиц относительно приобретения статуса ИП, не содержит запрета на совершение хозяйственных операций между организациями, в состав участников которых входят одни и те же лица. Названные обстоятельства не свидетельствует об отсутствии у них разумной деловой цели при совершении ими хозяйственных операций. В силу принципа свободы экономической деятельности налогоплательщик осуществляет ее самостоятельно на свой риск. Сам факт применения специального налогового режима не свидетельствует о направленности деятельности на получение необоснованной налоговой выгоды, равно как и стремление сохранить возможность его применения с использованием способов, предусмотренных действующим законодательством и обычаями делового оборота.

Доводы о совпадении IP-адреса так же не принимаются судом во внимание. Для подключения к сети применяются динамические IP-адреса, что дает провайдеру возможность обслуживать большее количество клиентов, чем реальное количестве свободных адресов, находящихся во владении провайдера.

Итог: проверяемое общество и предприниматели являлись самостоятельными хозяйствующими субъектами, у каждого из них было собственное управление своей предпринимательской деятельностью.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А50-14490/2022.