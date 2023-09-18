«Вконтакте» в контакте с ФНС: в ходе выездной проверки налоговики изучили страницу компании в социальной сети

ФНС изучает социальные сети. Конечно, информации, полученной по результатам хождения в интернете, маловато для того, чтобы доначислить проверяемой компании 170 миллионов рублей НДС и налога на прибыль, пеней и штраф (последний был снижен в 8 раз, но сути дела не меняет).

В деле ООО НПО НОРТ были еще фактическое управление деятельностью участников схемы одними лицами, ликвидация после короткого времени работы двух контрагентов, один IP-адрес, один телефон, отсутствие обособленных подразделений у контрагентов. Вроде как обычный для таких дел список фактов, указывающих на нарушение обществом норм статьи 54.1 НК.

Однако вот этот аргумент привлекает внимание как новшество в сборе доказательной базы: «ООО «НПО НОРТ» на своей странице в сети «Вконтакте» публиковало список вакансий, когда по документам финансово-хозяйственную деятельность уже не осуществляло. О переносе бизнеса говорит и то обстоятельство, что договоры с поставщиками сырья были перезаключены в 2018-2019гг. только для изменения стороны, однако иные их условия не изменились. Перезаключение договоров происходило путем массовой рассылки в адрес реальных поставщиков уведомлений о выделении новых структурных единиц».

И вот еще, что привлекает внимание в тексте решения суда: в изъятой у налогоплательщика базе 1С обнаружен учет операций по двум «сомнительным» поставщикам. Таким образом, должностные лица ООО НПО НОРТ владели информацией о «сомнительных» контрагентах, которых два его контрагента использовали в своей финансово-хозяйственной деятельности в 2018-2019 годах с исключительной целью получения налоговой экономии путем увеличения вычетов по НДС и расходов по налогу на прибыль.

А теперь – выводы

ФНС изучает социальные сети. Инспекторы научились ими пользоваться. Компания в VK разместила объявления о найме сотрудников, что противоречит утверждению общества о том, что оно не ведет деятельность. Таким образом, это обстоятельство указало на то, что хозяева компании перевели деятельность с одного юрлица на другое. Если деятельность новых юрлиц несамостоятельна и не независима, то выручка, поступившая к ним, будет переведена на проверяемую компанию со всеми отсюда вытекающими последствиями. Если вы делаете рассылку своим клиентам о том, что теперь отгрузки будут осуществляться не от ООО А, а от ООО Б и ООО С, то минус вам в карму. Вот еще признаки, которые указывают на то, что в создании новых юрлиц нет необходимости: новые фирмы не участвуют в поиске своих поставщиков и покупателей, не занимаются оформлением договоров, условия по договорам аналогичны условиям договоров с проверяемой компанией; руководителями в новых юрлицах стали бывшие топ-менеджеры проверяемой компании и есть следы «перетекания» сотрудников из старой компании в новые.

Такие дела.