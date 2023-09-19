Поставщик возил щебень на представительском кроссовере INFINITI QX70, но налоговая ему не поверила

Налоговики пришли к выводам:
Предоставленная первичка не отвечает критериям достоверности непротиворечивости.
контрагенты имели признаки номинальных организаций, не обладали необходимыми ресурсами, мало платили налогов, не отвечали на требования ИФНС, являются взаимосвязанными через своих представителей;
оплат по сделкам не было, а представленные налогоплательщиком квитанции к ПКО, согласно которым оплата производилась наличными, не подтверждают факт оплаты, поскольку дальнейшее внесение данных денег на расчетный счет не производилось, и ККТ не применялась при расчетах;
руководители спорных контрагентов на допрос в налоговый орган не явилась, либо дали показания, что деятельность в качестве руководителя не осуществляли;
большинство контрагентов исключено из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа;
каких-либо признаков, свидетельствующих об осуществлении спорными поставщиками реальной хозяйственной деятельности, не установлено.
Все вышеперечисленное представляет собой обычный список признаков, указывающих на то, что юрлицами пользовались для увеличения расходной части.
Однако вот это мне кажется наиболее полезным для нас:
договор на поставку щебня с одним из спорных поставщиков заключен 29.12.2017, счет-фактура и товарная накладная датированы тем же числом, при этом документы на доставку спорного груза представлены от октября-ноября 2017 года,
из представленных транспортных накладных от одного из спорных поставщиков установлено отражение в них недостоверных сведений о транспортных средствах: автомобиль INFINITI QX70. Этот автомобиль является легковым (соответственно, он не приспособлен для перевозки щебня), а два других транспортных средства отсутствуют в базе данных.
Выездная была за 2017-2019 годы, решение по ее итогам выдано в мае 2022 года. Доначисления: пени 9.9. млн., налоги 18.8 млн., штраф 3.3 млн.
💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А65-32796/2022.
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