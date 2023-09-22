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Наталья Горячая
Блокировка счетов

Без слез не взглянешь, без бухгалтера не разберешься: за что ИФНС заблокирует операции по счету

Среди полномочий, которыми наделена ФНС, есть право приостановить (заблокировать) операции по расчетному счету компании (ИП). И, если на ваш счет прилетела «блокировка», то это неприятно, иногда неожиданно и не всегда понятно, почему это произошло.
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Без слез не взглянешь, без бухгалтера не разберешься: за что ИФНС заблокирует операции по счету
Изображение от freepik.com

Если смотреть на сухой закон, то мы увидим, что оснований для реализации такого права у налоговой службы не так много.

1. Компания (ИП) не представила налоговую декларацию (расчет). Если в течение 20 дней после установленного срока не подать отчетность, ИФНС может направить в банк решение о приостановлении операций.

Рекомендация: зафиксируйте в календаре даты направления деклараций/расчетов/отчетов по применяемой вами системе налогообложения. Контролируйте этот вопрос, попросите бухгалтера (аутсорсинговую компанию) направлять вам сведения о сданных отчетах на электронную почту, в Вотсап или иным способом.

Иногда ИФНС блокирует операции по расчетному счету в связи с тем, что вы не сдали декларацию, которую и не должны сдавать. Придется быстро разобраться с этим вопросом, представив в ИФНС документ, подтверждающий отсутствие у вас обязанности отчитываться. Да, цифровизация – она такая, с шероховатостями.

2. Не погашена задолженность по налогам, взносам, сборам. У компании есть 8 рабочих дней для выполнения требования ИФНС платить. С 1 января 2023 года будут заблокированы операции по счетам компании в пределах суммы отрицательного остатка на ЕНС.

Рекомендация: возьмите за правило сверяться с бюджетом 1 раз в квартал. Хотя бы. Понимаю, что звучит смешно на фоне «технических шероховатостей» с ЕНС, но они когда-нибудь будут улажены, а ваше правило уже будет работать.

3. Не обеспечен электронный документооборот с ИФНС. Плательщики НДС обязаны направлять декларацию по электронным каналам связи. Если такой налогоплательщик отправит декларацию по НДС лично, с доверенностью или Почтой России, такой документ не будет принят и действие компании (ИП) будет расценено как несдача декларации. Если компания (ИП), обязанная коммуницировать с ФНС только через ЭДО, не подтвердила прием электронных документов (требования о представлении документов и/или пояснений, уведомления), у ИФНС есть право в течение следующих 10 рабочих дней заблокировать операции по счету полностью. Даже ФНС с заботой о нас разместила рейтинг операторов ЭДО. Налоговая служба делает всё, чтобы процесс уплаты налогов был не только неотвратим, но и удобен.

Рекомендация: опишите с бухгалтером процедуры и определите ответственного за «заглядывание» в личный кабинет оператора ЭДО, услугами которого вы пользуетесь.

4. Обеспечительные меры. Операции по счетам компании (ИП) будут приостановлены, если есть вероятность, что налогоплательщик скроет свое имущество от принудительного взыскания. Такая мера обычно применяется в ходе проведения мероприятий налогового контроля.

Рекомендация: не доводите ситуацию до выездной проверки. Для этого есть 12 критериев самостоятельной оценки рисков. Читайте, сравнивайте, анализируйте, применяйте.

Наталья Горячая

Наталья Горячая

Руководитель в ИП

364 подписчика

Комментарии

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  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 31 минуту назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    все равно без бухгалтера не разберешься😀 (даже если следовать всем рекомендациям). А если сам и разберерешься, то уже будет поздно

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Наталья Горячая
Наталья Горячая
Блокировка счетов

Без слез не взглянешь, без бухгалтера не разберешься: за что ИФНС заблокирует операции по счету

Среди полномочий, которыми наделена ФНС, есть право приостановить (заблокировать) операции по расчетному счету компании (ИП). И, если на ваш счет прилетела «блокировка», то это неприятно, иногда неожиданно и не всегда понятно, почему это произошло.

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