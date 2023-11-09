Законодатель продолжает работу над улучшением качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности

И чтобы этого добиться, в Госдуму направлен законопроект. Его цель — решение вопросов о порядке выделения долей в исключительном праве и о распоряжении такими долями.

В последние годы эти проблемы активно обсуждаются в доктрине и неоднократно становились предметом рассмотрения судов. На стадии использования результатов интеллектуальной деятельности зачастую возникают ситуации, когда исключительным правом обладает несколько (или даже много) правообладателей. Интересы таких лиц могут не совпадать, что приводит к высокой конфликтности отношений в данной сфере. Особенно остро ощущаются эти проблемы в сфере предпринимательской деятельности.

Действующие положения пунктов 2 и 3 статьи 1229 ГК, хотя и указывают на возможность по соглашению осуществлять распоряжение исключительным правом, принадлежащим правообладателям совместно, не дают достаточно ясного ответа на вопрос, подразумевает ли заключение такого соглашения в том числе возможность выделения долей в исключительном праве. Также нуждается в решении вопрос о допустимости совместного обладания исключительным правом на товарный знак.

Законопроект предусматривает, что в определенных случаях доли в исключительном праве могут быть выделены, и последовательно проводит эту позицию не только в главе 69 ГК, но и в следующих главах четвертой части ГК РФ.

В документе предусмотрено, что доли в исключительном праве, принадлежащем совместно нескольким правообладателям, могут быть определены:

законом,

соглашением правообладателей,

в случае спора — судом.

По общему правилу они признаются равными, хотя иное может быть предусмотрено законом или соглашением правообладателей.

В новом пункте 6 статьи 1348 ГК предлагается установить, что в случае, если кто-либо из соавторов-патентообладателей выражает желание досрочно прекратить действие патента, но остальные патентообладатели с ним не согласны, такой патентообладатель вправе отказаться от исключительного права. Выделение долей в исключительном праве, а также действия, направленные на распоряжение такими долями, тоже должны быть зарегистрированы.

В законопроекте также предусмотрен порядок обращения взыскания на исключительное право, принадлежащее нескольким правообладателям совместно, или на долю в исключительном праве. В таких случаях кредитор вправе требовать выделения доли правообладателя в исключительном праве и/или отчуждения его доли остальным правообладателям по цене, соразмерной ее рыночной стоимости, с обращением вырученных средств на погашение долга.

Авторы — неповторимые сенатор Клишас и депутат Крашенинников.

💡Для любителей почитать первоисточник: проект закона за № 479514-8.