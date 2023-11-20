Условия труда таковы, что работники стали психами, поэтому нужно сократить рабочий день

Сейчас статья 91 ТК РФ устанавливает максимальную продолжительность рабочего времени равная 40 часам в неделю.
Поэтому предлагается изменить статью 91 ТК, а именно: продолжительности рабочей недели уменьшить с 40 до 39 часов.
Снижение продолжительности рабочей недели:
снизит чрезмерную нагрузку на трудоспособное занятое население,
предоставит возможность дополнительно создать новые рабочие места,
не повлияет на эффективность и производительность труда, в некоторой степени может её даже повысит, ибо у работников будет больше времени на восстановление сил.
💡Для любителей почитать первоисточник: проект закона за № 481586-8.
Встречное предложение: давайте отберем у депутатов бешеный принтер. Или просто электричество выключим. И сотрем все те неналоговые обязанности, которые напридумывали за последние 4 года. Тогда у работодателей будет меньше забот, не нужны будут:
специалисты по маркировке товаров,
специалисты по маркировке рекламы,
специалисты по СОУТ,
специалисты по ответам на требования,
специалисты по работе с ЕНС,
специалисты по воинскому учёту.
Знаете, сколько времени освободится? Вы не поверите: часа 2 в день. Не меньше.
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