Условия труда таковы, что работники стали психами, поэтому нужно сократить рабочий день

Давление на психическое и моральное состояние работников настолько велико, что это не может положительно сказываться на работоспособности человека.

Сейчас статья 91 ТК РФ устанавливает максимальную продолжительность рабочего времени равная 40 часам в неделю.

Поэтому предлагается изменить статью 91 ТК, а именно: продолжительности рабочей недели уменьшить с 40 до 39 часов.

Снижение продолжительности рабочей недели:

снизит чрезмерную нагрузку на трудоспособное занятое население, предоставит возможность дополнительно создать новые рабочие места, не повлияет на эффективность и производительность труда, в некоторой степени может её даже повысит, ибо у работников будет больше времени на восстановление сил.

💡Для любителей почитать первоисточник: проект закона за № 481586-8.

Встречное предложение: давайте отберем у депутатов бешеный принтер. Или просто электричество выключим. И сотрем все те неналоговые обязанности, которые напридумывали за последние 4 года. Тогда у работодателей будет меньше забот, не нужны будут:

специалисты по маркировке товаров,

специалисты по маркировке рекламы,

специалисты по СОУТ,

специалисты по ответам на требования,

специалисты по работе с ЕНС,

специалисты по воинскому учёту.

Знаете, сколько времени освободится? Вы не поверите: часа 2 в день. Не меньше.