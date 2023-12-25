Продукцию отечественного производства оцифруют и выдадут паспорта

В СФ поступил законопроект, вносящий изменения в промышленную политику РФ. Документом предлагается закрепить меры стимулирования приобретения российской промышленной продукции при реализации инвестиционных проектов с государственной поддержкой, иных финансовых мер государства, перед промышленной продукцией, происходящей из иностранных государств.

Законопроектом определены понятия:

российская промышленная продукция,

производитель российской промышленной продукции,

цифровой паспорт промышленной продукции.

Определение понятия «российская промышленная продукция» необходимо в целях обеспечения особого подхода к стимулированию деятельности производителей российской промышленной продукции.

Также будет реализована система цифровых паспортов промышленной продукции, целью которой является установление единого динамического инструмента идентификации однотипных товаров, работ, услуг.

Введение системы цифровых паспортов промышленной продукции также позволит аккумулировать информацию о наиболее необходимых мерах поддержки как для российских промышленных производителей, так и для заказчиков, осуществляющих свою деятельность в соответствии по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Законопроектом предусмотрено введение механизма стимулирования спроса на промышленную продукцию посредством использования логотипа ГИС промышленности в целях распространения информации о товаре в целях продвижения товара на рынке.

🎄Для любителей почитать первоисточник: проект закона за № 406658-8.