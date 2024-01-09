Наталья Горячая
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Наталья Горячая
УСН

Применять УСН 6 или 15%? Что выгоднее для меня?

Оставаться на «доходах» или сменить объект на «доходы минус расходы»? Что выгоднее для меня?
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Если вы не успели перейти на УСН, то перейти уже нельзя, придётся до конца года мучиться с тем, что выбрали по ошибке.

Итак, как понять, какую систему налогообложения применять, если прочие условия применения УСН сохраняются (лимит выручки, ОС, сотрудников, состава участников и т.д.)?

1. Математическое правило «безразличия»

Вам все равно какой объект налогообложения применять (6 или 15), если отношение расходов к выручке равно или очень близко к значению 0,6 или 60% (если умножить итог на 100).

Пример: сумма всех расходов, на которые можно было бы уменьшить базу, равна 656 000 рублей, доход равен 998 000 рублей.

Налог при УСН 15% составит 51,3 тыс руб.

Налог при УСН 6% составит 59,9 тыс руб.

Если бы расходов было 599 000 руб, то налог при УСН 15% поставил бы те же 59,9 тыс руб. То есть порог безразличия с математической точки зрения пролегает в пределах значения расходов 60% от выручки.

Вывод я делаю такой: если сумма всех расходов составляет 60% от выручки, вам все равно какой объект налогообложения выбирать. Здесь может быть полезно порассуждать с бухгалтером о том, насколько ему будет легче (сложнее) вести учёт. Для ИП точно будет УСН 6% легче и дешевле, а вот юрлицу может быть все равно, так как бухгалтерский учёт доходов и расходов все равно вести.

2. Состав и качество расходной части

Даже если то, что вы посчитали в пункте 1 моих рассуждений, вас радует и вы уже готовы прыгнуть в последний поезд, притормозите. Он все же может оказаться не вашим.

Почему?

Потому что не все затраты, которые вы несёте по роду деятельности, Налоговый кодекс относит к расходам , уменьшающим базу по налогу. Список того, что попадёт в расходы, указан в пункте 1 статьи 346.16 НК РФ. Перечислю лишь некоторые позиции, которые точно не станут расходами для целей УСН:

⛔️Представительские расходы

⛔️Санкции по договору

⛔️Пени и штрафы, уплаченные в бюджет и внебюджетные фонды

⛔️СОУТ

⛔️Потери от брака

⛔️Экспортные пошлины (но можно отбить в суде)

⛔️Оплата услуг управляющей компании или ИП-управляющего

⛔️Расходы на обеспечение нормальных условий труда

⛔️Материальная помощь работникам

⛔️Услуги кадровых агентств по подбору персонала

⛔️Скидки покупателям

⛔️Вознаграждение оператору торговой площадки и электронных торгов

⛔️Информационные услуги и аутстаффинг.

Перед тем, как решиться применять УСН 15%, ознакомьтесь с перечнем разрешённых (принимаемых) расходов. Возьмите карандаш и с ним пройдите по пункту 1 статьи 346.16 или попросите это сделать бухгалтера.

3. Особенности движения денег

Если при УСН 6% мы обычно понимаем, что будет доходом (выручка от реализации на счёт, в кассу или посреднику, акты зачёта встречных однородных требований, возврат комиссий, проценты по выданным замкам и депозитам), то про нюансы учёта расходной части при УСН 15% помнят не все.

Сможете ли вы обеспечить оперативную оплату поставленных вам товаров? Ведь чтобы учесть стоимость товара в расходах, его надо оплатить и реализовать покупателю. То есть хранящийся на складе товар или переданный покупателю, но не оплаченный поставщику налоговую базу не уменьшает.

Кратко опишу, как учитываются некоторые виды обычных для бизнеса расходов:

  1. Материальные расходы признаются в момент погашения задолженности перед поставщиком. Материалы должны быть полностью оплачены независимо от даты их списания в производство и даты реализации продукции, на которую были использованы.

  2. На оплату труда — в момент выплаты сотрудникам.

  3. Проценты — в момент их оплаты.

  4. По оплате услуг — в момент погашения задолженности за оказанные услуги. Аналогично с работами.

  5. Налоги , взносы и сборы — в размере фактической уплаты.

  6. Затраты на покупку ОС учитываются в порядке, установленном ст. 346.16 НК.

Вот такая она, непростая «упрощенка».

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