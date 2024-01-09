Применять УСН 6 или 15%? Что выгоднее для меня?

Оставаться на «доходах» или сменить объект на «доходы минус расходы»? Что выгоднее для меня?

Если вы не успели перейти на УСН, то перейти уже нельзя, придётся до конца года мучиться с тем, что выбрали по ошибке.

Итак, как понять, какую систему налогообложения применять, если прочие условия применения УСН сохраняются (лимит выручки, ОС, сотрудников, состава участников и т.д.)?

1. Математическое правило «безразличия»

Вам все равно какой объект налогообложения применять (6 или 15), если отношение расходов к выручке равно или очень близко к значению 0,6 или 60% (если умножить итог на 100).

Пример: сумма всех расходов, на которые можно было бы уменьшить базу, равна 656 000 рублей, доход равен 998 000 рублей. Налог при УСН 15% составит 51,3 тыс руб. Налог при УСН 6% составит 59,9 тыс руб.

Если бы расходов было 599 000 руб, то налог при УСН 15% поставил бы те же 59,9 тыс руб. То есть порог безразличия с математической точки зрения пролегает в пределах значения расходов 60% от выручки.

Вывод я делаю такой: если сумма всех расходов составляет 60% от выручки, вам все равно какой объект налогообложения выбирать. Здесь может быть полезно порассуждать с бухгалтером о том, насколько ему будет легче (сложнее) вести учёт. Для ИП точно будет УСН 6% легче и дешевле, а вот юрлицу может быть все равно, так как бухгалтерский учёт доходов и расходов все равно вести.

2. Состав и качество расходной части

Даже если то, что вы посчитали в пункте 1 моих рассуждений, вас радует и вы уже готовы прыгнуть в последний поезд, притормозите. Он все же может оказаться не вашим.

Почему?

Потому что не все затраты, которые вы несёте по роду деятельности, Налоговый кодекс относит к расходам , уменьшающим базу по налогу. Список того, что попадёт в расходы, указан в пункте 1 статьи 346.16 НК РФ. Перечислю лишь некоторые позиции, которые точно не станут расходами для целей УСН:

⛔️Представительские расходы

⛔️Санкции по договору

⛔️Пени и штрафы, уплаченные в бюджет и внебюджетные фонды

⛔️СОУТ

⛔️Потери от брака

⛔️Экспортные пошлины (но можно отбить в суде)

⛔️Оплата услуг управляющей компании или ИП-управляющего

⛔️Расходы на обеспечение нормальных условий труда

⛔️Материальная помощь работникам

⛔️Услуги кадровых агентств по подбору персонала

⛔️Скидки покупателям

⛔️Вознаграждение оператору торговой площадки и электронных торгов

⛔️Информационные услуги и аутстаффинг.

Перед тем, как решиться применять УСН 15%, ознакомьтесь с перечнем разрешённых (принимаемых) расходов. Возьмите карандаш и с ним пройдите по пункту 1 статьи 346.16 или попросите это сделать бухгалтера.

3. Особенности движения денег

Если при УСН 6% мы обычно понимаем, что будет доходом (выручка от реализации на счёт, в кассу или посреднику, акты зачёта встречных однородных требований, возврат комиссий, проценты по выданным замкам и депозитам), то про нюансы учёта расходной части при УСН 15% помнят не все.

Сможете ли вы обеспечить оперативную оплату поставленных вам товаров? Ведь чтобы учесть стоимость товара в расходах, его надо оплатить и реализовать покупателю. То есть хранящийся на складе товар или переданный покупателю, но не оплаченный поставщику налоговую базу не уменьшает.

Кратко опишу, как учитываются некоторые виды обычных для бизнеса расходов:

Материальные расходы признаются в момент погашения задолженности перед поставщиком. Материалы должны быть полностью оплачены независимо от даты их списания в производство и даты реализации продукции, на которую были использованы. На оплату труда — в момент выплаты сотрудникам. Проценты — в момент их оплаты. По оплате услуг — в момент погашения задолженности за оказанные услуги. Аналогично с работами. Налоги , взносы и сборы — в размере фактической уплаты. Затраты на покупку ОС учитываются в порядке, установленном ст. 346.16 НК.

Вот такая она, непростая «упрощенка».