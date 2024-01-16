Наталья Горячая
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Наталья Горячая
Самозанятые

Что нельзя делать самозанятым. Какие виды деятельности не подходят

Портал государственных услуг заботится о том, чтобы самозанятые не наделали ошибок в своей работе, поэтому в своем телеграм-канале разместил напоминание о том, что можно и что нельзя делать плательщикам налога на профессиональный доход.
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Быть самозанятым выгодно и удобно, если оказываете услуги, продаете товары собственного производства или сдаете жилье в аренду. Но есть виды деятельности, для которых нельзя применять льготный налоговый режим.

🎄 Перепродажа чужих товаров

Например, нельзя закупить партию футболок и перепродавать их по более высокой цене. Для такой деятельности нужно выбирать другой налоговый режим. Но можно доработать товар, и тогда при самозанятости это будет законно. Например, украсить футболки вышивкой своими руками.

🎄Продажа недвижимости и транспорта

При продаже квартиры или машины нужно платить НДФЛ, если не истек минимальный срок владения.

🎄 Аренда недвижимости, кроме жилья

Можно сдавать квартиру, но нельзя — офис, склад, апартаменты.

🎄 Агентская и посредническая деятельность

Исключение — самозанятыми могут быть курьеры, которые доставляют товары и принимают деньги через кассу, зарегистрированную на продавца товара.

🎄Арбитражное управление, деятельность оценщиков, медиаторов, нотариусов и адвокатов

🎄 Продажа подакцизных товаров, добыча и реализация полезных ископаемых

🎄 Госслужащие могут применять самозанятость только для сдачи жилья.

Про посредническую деятельность дополню: примерно 40% кандидатов, приходящих к нам на соискание должности ведущего бухгалтера, неправильно отвечают на вопрос о праве самозанятого заниматься агентской схемой. Поэтому будем регулярно повторять этот материал и размещать этот вопрос в викторине по воскресеньям.

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