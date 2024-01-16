Что нельзя делать самозанятым. Какие виды деятельности не подходят

Быть самозанятым выгодно и удобно, если оказываете услуги, продаете товары собственного производства или сдаете жилье в аренду. Но есть виды деятельности, для которых нельзя применять льготный налоговый режим.
🎄 Перепродажа чужих товаров
Например, нельзя закупить партию футболок и перепродавать их по более высокой цене. Для такой деятельности нужно выбирать другой налоговый режим. Но можно доработать товар, и тогда при самозанятости это будет законно. Например, украсить футболки вышивкой своими руками.
🎄Продажа недвижимости и транспорта
При продаже квартиры или машины нужно платить НДФЛ, если не истек минимальный срок владения.
🎄 Аренда недвижимости, кроме жилья
Можно сдавать квартиру, но нельзя — офис, склад, апартаменты.
🎄 Агентская и посредническая деятельность
Исключение — самозанятыми могут быть курьеры, которые доставляют товары и принимают деньги через кассу, зарегистрированную на продавца товара.
🎄Арбитражное управление, деятельность оценщиков, медиаторов, нотариусов и адвокатов
🎄 Продажа подакцизных товаров, добыча и реализация полезных ископаемых
🎄 Госслужащие могут применять самозанятость только для сдачи жилья.
Про посредническую деятельность дополню: примерно 40% кандидатов, приходящих к нам на соискание должности ведущего бухгалтера, неправильно отвечают на вопрос о праве самозанятого заниматься агентской схемой. Поэтому будем регулярно повторять этот материал и размещать этот вопрос в викторине по воскресеньям.
Комментарии1
ФЗ о самозанятости?
Да пошел я нафиг)