😡Давно новых реестров не было. Вот вам, получите

Есть в стране Положение о государственной информационной системе «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных», которая утверждена Правительством РФ в 2021 году (постановление № 956). Поэтому надо утвердить правила ведения единого реестра объектов статистического наблюдения.

Что туда включать будут?

В реестр включаются сведения и документы о юрлицах и их обособленных подразделениях, ИП, иных лицах, осуществляющих деятельность без образования ИП, гражданах РФ, иностранных гражданах и лицах без гражданства.

Кто будет вести?

Ведет реестр Росстат.

Кто будет давать данные для включения в реестр?

Сами субъекты, то есть бизнес в том числе.

Юрлица будут о себе сами формировать сведения для внесения в реестр в течение 5 рабочих дней со дня регистрации юрлица или в течение 5 дней с даты внесения изменений, касающихся назначения единоличного исполнительного органа. И прилагают к этим сведениям соответствующие организационно-распорядительные документы юридического лица. Об открытии ОП на другой территории надо сообщить в реестр в течение 3 дней.

А что ИП? Им тоже достанется.

Они будут подавать сведения о ведении деятельности на территориях РФ, которые не совпадают с адресом места жительства предпринимателя. На информирование реестра об этом факте отводится 3 дня с начала работы ИП на другой территории.

Как подавать такие сведения в реестр?

Через КЭП. То есть подавать сведения нужно в электронной форме по форматам, утверждаемым Росстатом.

А можно сведения взять из ИФНС?

Нет, нельзя. Надо зае...любить предпринимательское сообщество до смерти.

💡Для любителей почитать первоисточник здесь.

Горшочек, не вари …