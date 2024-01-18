😡Давно новых реестров не было. Вот вам, получите

Что туда включать будут?
В реестр включаются сведения и документы о юрлицах и их обособленных подразделениях, ИП, иных лицах, осуществляющих деятельность без образования ИП, гражданах РФ, иностранных гражданах и лицах без гражданства.
Кто будет вести?
Ведет реестр Росстат.
Кто будет давать данные для включения в реестр?
Сами субъекты, то есть бизнес в том числе.
Юрлица будут о себе сами формировать сведения для внесения в реестр в течение 5 рабочих дней со дня регистрации юрлица или в течение 5 дней с даты внесения изменений, касающихся назначения единоличного исполнительного органа. И прилагают к этим сведениям соответствующие организационно-распорядительные документы юридического лица. Об открытии ОП на другой территории надо сообщить в реестр в течение 3 дней.
А что ИП? Им тоже достанется.
Они будут подавать сведения о ведении деятельности на территориях РФ, которые не совпадают с адресом места жительства предпринимателя. На информирование реестра об этом факте отводится 3 дня с начала работы ИП на другой территории.
Как подавать такие сведения в реестр?
Через КЭП. То есть подавать сведения нужно в электронной форме по форматам, утверждаемым Росстатом.
А можно сведения взять из ИФНС?
Нет, нельзя. Надо зае...любить предпринимательское сообщество до смерти.
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