🤫Чем дольше ваш главбух молчит и тянет сроки, тем вероятнее, что в вашем королевстве что-то не так

Вы, например, запросили промежуточный бухгалтерский баланс, но бухгалтер не знает, когда его предоставит или тянет сроки. Если это случилось один раз, можно понять. Если же такое происходит не один, и не два раза подряд, то пришло время подумать о том, что не так.

Может быть иначе: баланс сделан, но ни одного ответа ни на один вопрос вы не получили. «Так программа посчитала», - получили в ответ. Любимая фраза инспекторов при обращении к ним по поводу расхождений в сальдо по ЕНС и не менее любимая фраза тех, кто не понимает, что делает. Только когда вам это говорит чужой человек, получающий зарплату из общей кучки денег, именуемой госбюджетом, можно промолчать или, побубнив, оставить решение вопроса на потом или вовсе перечислить выявленную недоимку в 3 000 рублей и забыть, как страшный сон, до следующего раза.

Тогда что делать?

Автоматизировать. Делать так, чтобы вы перестали зависеть от квалификации нанимаемого специалиста. Нет, конечно, полностью быть независимым нельзя. Но степень этой зависимости можно снизить существенно. Мозги из процесса составления декларации по НДС или налогу на прибыль исключать не надо. Но всё же …

Описать обязанности. Должностная инструкция — это не просто бумажка, которая должна валяться в шкафу. Это — основа всего того, что мы все с вами называем бизнесом. В результате реализации положений должностной инструкции предприятие либо работает как часы, либо сбоит, показывает неправильное время либо вообще останавливается. Не знаете, что писать в инструкции? Возьмите у друга. Попросите бухгалтера написать. Сядьте и напишите перечень того, что вы хотите получить от своего бухгалтера.

Доверять, но проверять. Предприниматель обычно ничего не понимает в бухгалтерии. Порой и маркировку, и СОУТ, и иные неналоговые обязанности перекладывает на бухгалтера, при этом последний не в курсе, что он должен это делать. «Я ничего в вашей кухне не понимаю, просто хочу, чтобы у меня не было никаких проблем с проверяющими органами». А под проверяющими органами он имеет ввиду всё, что проверяет: Роструд, Прокуратуру, ФНС, РКН, РПН, РАР и прочие организации, которые представляют собой штрафодобывающую отрасль. Всё, что не приносит прибыль бизнесу, часто считают «бухгалтерией». Но где-то между доверием всего того, что заработано большим трудом, и контролем проходит тоненькая грань, ходить по ней — великое искусство, которому стоит поучиться.

Не молчать. И не терпеть. Последите за тем, в каком состоянии находится ваш бухгалтер. Если психоз не проходит после сдачи отчетности, то вряд ли дело именно в ней. В бухгалтеры люди с чувствительным характером не идут. Поэтому посмотрите, проанализируйте, сделайте чек-лист, фотографию рабочего дня, определите, какие функции явно избыточны для бухгалтерии, передайте их другим.

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