💥Роструд: организация может обойтись без главбуха

Вопрос: Так как численность работников и оборот товаров в организации небольшие, то в штате не предусмотрена должность главного бухгалтера. Бухгалтерию директор организации ведет лично и имеет профильное образование (курсы бухгалтера, есть диплом). Обязательно ли вводить в штат должность главного бухгалтера?
Отвечает Роструд:
Работодатель самостоятельно, под свою ответственность принимает необходимые кадровые решения.
Трудовое законодательство не обязывает иметь в штате главного бухгалтера.
💡Для любителей почитать первоисточник: письмо Роструда от 26 января 2024 г. № ПГ/00436-6-1.
Комментарии2
Роструд какую-то вредную рекомендацию дал, как мне кажется...
нет, ну почему? В данном конкретном случае, я, как никогда, полностью соглашусть с тем что Рос-туда-сюда написал.
Он правильно отметил
Прямой обязанности иметь в обязательном порядке отдельную должность конечно же нет.
Да и вопрошающий отметил что:
1 - организация у него не большая
2 - бухгалтерию директор ВЕДЁТ лично
3 - он даже профильное образование имеет в этом деле!
При таком раскладе - почему нет.
Он же не пишет, как некоторые тут, что учёт нафиг нужен, что двойную запись придумали те, которым лишь бы чернил двое больше потратить, что бухгалтерских счетов достаточно только 2-3 максимум а не тыщу, с учётом субсчетов.... чего там ещё было от разных умников, изобрётших новую форму учёта....