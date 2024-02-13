💥Роструд: организация может обойтись без главбуха

🎓Вебинар: Вызов на комиссию: правила поведения, тактика ответа, что будет после. 19 февраля в 11:00 мск!

Комиссии по налоговым разрывам, комиссии по урегулированию задолженностей, комиссии по работе с налогоплательщиками, ведущими деятельность с высоким налоговым риском… как только не называют эти мероприятия! Что делать, если вызвали вас, как вести себя в ходе такого мероприятия и почему не стоит их игнорировать?