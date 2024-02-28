Дорогая или любимая? О замене главного бухгалтера

Звонит совладелец компании, занимающейся производством и торговлей электротехническим оборудованием. Он же является руководителем компании. Вообще-то по виду деятельности уже можно определить какие проблемы у компании: больше всего заморочек в учёте и потерь денег в рознице, в строительном опте и общепите.

Поводом для звонка послужила мысль о замене главного бухгалтера.

Мы поговорили о том, с чем вызвана такая мысль, что хочет руководитель получить от бухгалтера, почему тот бухгалтер, который работает с ним сейчас, не соответствует его «хотелкам».

Вопрос «чем не устраивает бухгалтерия сейчас и какую цель вы ставите перед новой финансовой службой» — первый вопрос, который задаю. Отсюда становится ясно, какую роль бухгалтерии отводит владелец, что он понимает сам в учёте и готов ли он платить за сервис.

Руководитель говорит:

«Вообще-то дело вовсе не в том, что она (бухгалтер) не умеет делать таблички в Excel для управленческого учета, а в том, что, имея доступ к операциям по расчетному и валютному счетам, она на протяжении последних 6 месяцев вывела кругленькую сумму на карту своего родного брата. А я узнал об этом только сейчас, когда решил, что пора проверить что она вообще там накуролесила, если в Excel работать даже не может».

Далее мы долго говорили о том, какими знаниями, навыками и чертами характера должен обладать бухгалтер, было много вопросов с моей стороны, были паузы, свидетельствующие о том, что человек на той стороне задумался и ранее такие вопросы себе не задавал.

Затем рассказала о том, как работаю сама, как веду беседы с сотрудниками и подрядчиками на тему взаимодействия с руководителями и собственниками компаний, что важно, что вторично, что существенно, а на что можно закрыть глаза, о сложностях, с которыми сталкиваюсь при попытке научить своих бухгалтеров работать так, как надо руководителям компаний, а не как учили их в институте или на прежнем месте работы.

Руководитель слушал меня внимательно и не перебивал. Затем пауза и вопрос:

«А вы дорогая или любимая?»

Договор мы так и не заключили. Но эту фразу я порой использую.