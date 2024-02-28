Дорогая или любимая? О замене главного бухгалтера

Поводом для звонка послужила мысль о замене главного бухгалтера.
Мы поговорили о том, с чем вызвана такая мысль, что хочет руководитель получить от бухгалтера, почему тот бухгалтер, который работает с ним сейчас, не соответствует его «хотелкам».
Вопрос «чем не устраивает бухгалтерия сейчас и какую цель вы ставите перед новой финансовой службой» — первый вопрос, который задаю. Отсюда становится ясно, какую роль бухгалтерии отводит владелец, что он понимает сам в учёте и готов ли он платить за сервис.
Руководитель говорит:
«Вообще-то дело вовсе не в том, что она (бухгалтер) не умеет делать таблички в Excel для управленческого учета, а в том, что, имея доступ к операциям по расчетному и валютному счетам, она на протяжении последних 6 месяцев вывела кругленькую сумму на карту своего родного брата. А я узнал об этом только сейчас, когда решил, что пора проверить что она вообще там накуролесила, если в Excel работать даже не может».
Далее мы долго говорили о том, какими знаниями, навыками и чертами характера должен обладать бухгалтер, было много вопросов с моей стороны, были паузы, свидетельствующие о том, что человек на той стороне задумался и ранее такие вопросы себе не задавал.
Затем рассказала о том, как работаю сама, как веду беседы с сотрудниками и подрядчиками на тему взаимодействия с руководителями и собственниками компаний, что важно, что вторично, что существенно, а на что можно закрыть глаза, о сложностях, с которыми сталкиваюсь при попытке научить своих бухгалтеров работать так, как надо руководителям компаний, а не как учили их в институте или на прежнем месте работы.
Руководитель слушал меня внимательно и не перебивал. Затем пауза и вопрос:
«А вы дорогая или любимая?»
Договор мы так и не заключили. Но эту фразу я порой использую.
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