Наталья Горячая
НДФЛ

С 2024 года не действует освобождение от НДФЛ материальной выгоды от экономии на процентах

Доходом физлица, полученным в виде материальной выгоды, в частности, является материальная выгода от экономии на процентах за пользование заемными средствами, переданными от организаций или ИП.
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С 2024 года не действует освобождение от НДФЛ материальной выгоды от экономии на процентах
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

По общему правилу материальная выгода облагается НДФЛ по ставке 35%.

Любая материальная выгода, полученная с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года, была освобождена от налогообложения.

Материальная выгода от экономии на процентах возникает, когда заемщик платит небольшие проценты за пользование заемными средствами (процент по займу меньше 2/3 ключевой ставки) или не платит проценты совсем (беспроцентный заём).

💡Для любителей почитать первоисточник здесь.

Будьте внимательны при использовании этого правила. В нём есть исключения. Поэтому каждый раз, когда хотите дать взаймы без процентов, проконсультируйтесь с бухгалтером о последствиях.

Пример: что с займами от компаний, выданными своим участникам или руководителям? Материальная выгода по таким договорам займа возникает, если лицо, получившее заём , взаимозависимо с организацией , а также если процент по займу немее 2/3 ключевой ставки. Если такой заем получает организация, то материальной выгоды не возникает.

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Наталья Горячая
НДФЛ

С 2024 года не действует освобождение от НДФЛ материальной выгоды от экономии на процентах

Доходом физлица, полученным в виде материальной выгоды, в частности, является материальная выгода от экономии на процентах за пользование заемными средствами, переданными от организаций или ИП.

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