Зачем бизнес дробится? Три очевидных ответа

Тема дробления доминирует не только в судах. Она тревожит предпринимательское сообщество и разговоры про незаконную оптимизацию не утихают.

Законом понятие «дробление» никак не определено. Каждый под ним понимает что-то своё. У ФНС есть признаки дробления, у судов — своя позиция по совокупности этих признаков, а владельцы компаний гадают, что именно в их ситуации будет решающим для принятия судьей решения.

Дробление — это всегда хотя бы два субъекта.

Дробление — это когда субъекты, входящие в группу, подчиняются «голове».

Дробление — это когда главная цель — снизить налоги.

Дробление — это когда производственный процесс один.

Действует ли для признания действий компаний незаконными каждый из указанных выше описаний по отдельности? Нет. Только они все вместе.

Зачем бизнес дробится?

Чтобы выжить, ибо при применении общей системы налогообложения бизнес перестает быть доходным. Рад бы, но пропасть между УСН и ОСН такова, что перепрыгнуть её невозможно. Удобно: одна компания работает с теми, кому нужен входной НДС, вторая — с физлицами.

Понимаю, что разобраться с признаками сложно, примерить на себя всё то, что составляет судебную практику по теме, — долго и не совсем понятно. Поэтому приходите на мозговой штурм, подумаем вместе.