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Наталья Горячая
Самозанятые

Не опасно ли работать с самозанятыми?

Мысли вслух в трех частях. Часть 1. Наши заблуждения и установки.

Да, опасно, если вы хотите заменить самозанятыми всех сотрудников или больше половины.

Нет, не опасно, если вам нужен специалист на разовый проект.

Думаете, что на этом всё? Нет.

Оба ответа выше НЕверны.

Знаете, почему?

Потому что для кого-то замена всех сотрудников самозанятыми не несет никаких рисков, ибо это будет происходить либо плавно, либо сама по себе конструкция бизнеса не нуждается в постоянных сотрудниках, либо еще какое-нибудь «потому что».

И второй ответ тоже неверный, потому что разовый проект может быть слишком длинным, этапность в нем не применительна к результату, а применительна ко времени, а это уже трудовой договор, как бы вы не пытались впихнуть в договор с самозанятым невпихуемое во вневпихиваемое.

Так и безопасно ли работать с самозанятыми?

До того, как был введен эксперимент по налогу на профдоход, мы, работодатели, использовали гражданско-правовые договоры и экономили на этом целых 2.9% на взносах.

Времена, когда по договорам ГПХ не было вообще никаких взносов, а только НДФЛ, мы не будем вспоминать, ибо это было давно и половина читателей даже не знает о том, что когда-то так было можно.

На самом деле, экономия была побольше, ибо не надо было платить отпускные, больничные листы, компенсации разного рода, и вообще тон отношений между компанией и подрядчиком-физлицом всегда отличался от тона взаимоотношений между работодателем и работником.

Не будем углубляться в дебри психологии отношений, не мой хлеб, отбирать его у психологов и кадровиков нехорошо.

Аааааа... да, чуть не забыла: есть еще вечный вопрос в том, что самозанятые (наряду с другими подрядчиками-физлицами) портят климат в компании, который формируется корпоративным духом, стилем, отношениями работодатель-подчиненный, и его тоже оставим за скобками, ибо это уже будет книга, а не статья про налоговые риски работы с самозанятыми.

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Наталья Горячая
Самозанятые

Не опасно ли работать с самозанятыми?

Мысли вслух в трех частях. Часть 1. Наши заблуждения и установки.

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