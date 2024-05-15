Субъектам МСП приготовиться. В РФ увеличат доходы сотрудников малого и среднего бизнеса

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До 2030 года есть план повысить доходы сотрудников организаций малого и среднего бизнеса, сказал в минувшую пятницу на рассмотрении в Госдуме его кандидатуры на пост главы правительства.

«Особая роль — у сектора малого и среднего бизнеса, который, как сказал глава государства, вносит все более значимый вклад в экономический рост. В предстоящие шесть лет надо повысить показатель доходов сотрудников таких организаций», — сказал Михаил Владимирович.

По его словам, этот показатель должен расти быстрее, чем экономика в целом. «Для этого донастроим уже хорошо зарекомендовавшие меры поддержки, уделим внимание развитию инфраструктуры в регионах. И, конечно, будем стимулировать небольшой бизнес выходить на мировые рынки», — пообещал глава Правительства.

Он отметил, что важно также работать над повышением производительности труда.

💡Для любителей почитать первоисточник здесь.

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