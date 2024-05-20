С серой зарплатой будут бороться комиссии

Как банки проверяют бизнес + образцы ответов на запросы

Банкам поручено проверять клиентов и их операции по антиотмывочному закону 115-ФЗ. Компании и ИП могут получить в любой момент запрос о предоставлении документов и пояснений. В разных случаях требования разные. Рассказываем, что, когда и зачем вправе просить банк и как составить ответы, чтобы избежать блокировки счетов.