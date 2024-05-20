С серой зарплатой будут бороться комиссии

Напомню ,что межведомственные комиссии (МВК), регламент деятельности которой установлен недавно Постановлением Правительства, наделены вот такими правами по отношению к работодателям:
приглашать на заседания и заслушивать должностных лиц и специалистов госорганов и организаций, которые не входят в МВК;
запрашивать у ФНС информацию, которая содержит налоговую тайну;
запрашивать различные сведения у региональных органов власти, местного самоуправления и СФР;
запрашивать сведения у юрлиц и ИП, которые получили меры государственной поддержки;
запрашивать у работодателей сведения в ситуациях, когда объемы предоставленных в рамках государственных контрактов услуг не соответствуют численности сотрудников исполнителя;
рассматривать на своих заседаниях (очных и онлайн) факты нелегальной занятости (подмены трудовых отношений гражданско-правовыми), а также факты выплаты зарплаты меньше МРОТ;
направлять Роструд сведения о работодателях, выплачивающих низкую зарплату или подменяющих трудовые отношения гражданско-правовыми (в т.ч. с самозанятыми), для назначения проверок этих работодателей.
Комментарии3
С серой зарплатой будут бороться серые комиссии
... и собирать серые деньги
люди в сером