Упрощенцы станут плательщиками НДС. Что такое НДС при УСН

Как сейчас? Организации и ИП, которые применяют УСН, не являются плательщиками НДС. Исключением являются ситуации, когда эти налогоплательщики являются импортерами или агентами по НДС (например, при аренде гос или мунимущества).

Как будет?

По общему правилу, все упрощенцы становятся плательщиками НДС. Однако те из них, у кого выручка по итогам года не превышает 60 млн.руб. могут получить освобождение от уплаты этого налога в соответствии со статьей 145 НК РФ.

Каковы условия такого освобождения?

вы перешли в календарном году, в котором хотите получить освобождение, на УСН, и реализуете в этом же году право на освобождение от НДС,

за предшествующий освобождению от НДС год сумма доходов по УСН не превысила в совокупности 60 млн. руб. Доходы для целей реализации этого права определяются по ст. 346.15 и пп. 1 и 3 п. 1 ст. 346.25 НК РФ.

Будет ли налогоплательщик автоматически освобождаться от уплаты НДС, если его выручка не превышает 60 млн. руб.? Нет. Надо подать в ИФНС соответствующее Уведомление. Без Уведомления освобождение от НДС вы не получите!

При ввозе на территорию РФ правило освобождения от НДС для упрощенцев не действует.

При торговле подакцизными товарами освобождение от НДС не действует.

💡Для любителей почитать первоисточник: проект закона за № 639663-8, лист 6 и 7 документа.

Принятие проекта федерального закона, по словам автора проекта, не приведет к негативным социально-экономическим и финансовым последствиям.

Еще раз: освободиться от НДС упрощенцам можно, но только если подать соответствующее Уведомление. Упрощенцы, торгующие подакцизными товарами, получить освобождение не смогут. Освобождение от НДС возможно только при условии, если выручка организации или ИП не превышает 60 млн. руб. Чтобы освободиться от НДС с 1 января 2025 года, надо иметь выручку за 2024 год не более 60 млн. руб.

Что такое НДС при УСН (для тех, у кого выручка больше 60 млн. руб. за год)?

счета-фактуры на аванс,

счета-фактуры на реализацию,

ведение книги продаж,

ведение книги покупок,

составление декларации,

раздельный учет по облагаемым и необлагаемым НДС операциям,

заполнение раздела 7 декларации,

перечисление НДС частями (по 1/3 каждый месяц по результатам расчета за предыдущий),

кассовые разрывы, если не успеете к новому году уложить схему уплаты налога в свой бюджет движения денежных средств (а он у вас есть? нет? ну, если нет, то надо делать, иначе разрыв неизбежен),

бухгалтер, который владеет правилами расчета НДС,

уведомление об освобождении в начале,

уведомление об освобождении по истечении каждых 12 периодов (не то кварталов, не то месяцев — это будем понимать позже).

Спасибо читателям и нашей заботливой Лене — специалисту по внутреннему контролю 🙏

Добавляю пару пунктов: