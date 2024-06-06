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Наталья Горячая
Налоговые изменения 2024

Упрощенцы станут плательщиками НДС. Что такое НДС при УСН

Как сейчас? Организации и ИП, которые применяют УСН, не являются плательщиками НДС. Исключением являются ситуации, когда эти налогоплательщики являются импортерами или агентами по НДС (например, при аренде гос или мунимущества).
Упрощенцы станут плательщиками НДС. Что такое НДС при УСН

Как будет?

По общему правилу, все упрощенцы становятся плательщиками НДС. Однако те из них, у кого выручка по итогам года не превышает 60 млн.руб. могут получить освобождение от уплаты этого налога в соответствии со статьей 145 НК РФ.

Каковы условия такого освобождения?

  • вы перешли в календарном году, в котором хотите получить освобождение, на УСН, и реализуете в этом же году право на освобождение от НДС,

  • за предшествующий освобождению от НДС год сумма доходов по УСН не превысила в совокупности 60 млн. руб. Доходы для целей реализации этого права определяются по ст. 346.15 и пп. 1 и 3 п. 1 ст. 346.25 НК РФ.

Будет ли налогоплательщик автоматически освобождаться от уплаты НДС, если его выручка не превышает 60 млн. руб.? Нет. Надо подать в ИФНС соответствующее Уведомление. Без Уведомления освобождение от НДС вы не получите!

При ввозе на территорию РФ правило освобождения от НДС для упрощенцев не действует.

При торговле подакцизными товарами освобождение от НДС не действует.

💡Для любителей почитать первоисточник: проект закона за № 639663-8, лист 6 и 7 документа.

Принятие проекта федерального закона, по словам автора проекта, не приведет к негативным социально-экономическим и финансовым последствиям.

Еще раз: освободиться от НДС упрощенцам можно, но только если подать соответствующее Уведомление. Упрощенцы, торгующие подакцизными товарами, получить освобождение не смогут. Освобождение от НДС возможно только при условии, если выручка организации или ИП не превышает 60 млн. руб. Чтобы освободиться от НДС с 1 января 2025 года, надо иметь выручку за 2024 год не более 60 млн. руб.

Что такое НДС при УСН (для тех, у кого выручка больше 60 млн. руб. за год)?

  • счета-фактуры на аванс,

  • счета-фактуры на реализацию,

  • ведение книги продаж,

  • ведение книги покупок,

  • составление декларации,

  • раздельный учет по облагаемым и необлагаемым НДС операциям,

  • заполнение раздела 7 декларации,

  • перечисление НДС частями (по 1/3 каждый месяц по результатам расчета за предыдущий),

  • кассовые разрывы, если не успеете к новому году уложить схему уплаты налога в свой бюджет движения денежных средств (а он у вас есть? нет? ну, если нет, то надо делать, иначе разрыв неизбежен),

  • бухгалтер, который владеет правилами расчета НДС,

  • уведомление об освобождении в начале,

  • уведомление об освобождении по истечении каждых 12 периодов (не то кварталов, не то месяцев — это будем понимать позже).

Спасибо читателям и нашей заботливой Лене — специалисту по внутреннему контролю 🙏

Добавляю пару пунктов:

  • ответы на требования ФНС, в которых предлагается пояснить, что за операции, не облагаемые НДС, указаны в разделе 7 декларации. Каждый квартал, за который вы укажете облагаемые и не облагаемые НДС операции, прилетит такое требование. Что это значит? принять, отследить вовремя отправленную квитанцию, составить ответ, направить ответ в установленные сроки,

  • по каждому отчету комитента (если налогоплательщик торгует через электронные площадки или иных посредников) нужно: перевыставить отдельные счета-фактуры по продажам юридическим лицам, выставить сводную справку (счет-фактуру) по продажам физлицам и неплательщикам НДС.

  • определиться еще в 2024 году, как вы будете вести ценообразование в случае, если выручка превысит 60 млн. руб. внутри года: сверху НДС накинете или запихнёте внутрь. Для этого перед наступлением 2024 года надо бы в договоры (оферты) внести соответствующие изменения,

  • отвечать на требования ИФНС и давать комментарии контрагентам при несовпадении книги продаж/книги покупок с контрагентом (данные у контрагента отсутствуют),

  • отслеживать даты восстановления НДС с авансов полученных (выданных) в книге покупок и книге продаж после отгрузки товаров, оказания услуг, выполнения работ,

  • следить за безопасным размером вычетов, чтобы ФНС не вызвала на ковер или не предложила дать пояснения к декларации.

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