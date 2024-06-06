Упрощенка плюс НДС равно справедливость

Продолжаем читать проект закона, который вводит для упрощенцев обязанность платить НДС. Ибо одного раза мало. И двух, судя по комментариям, — тоже.

Напомню, что проект закона вводит для упрощенцев обязанность платить НДС. Однако, если выручка у вас не более 60 млн. руб., вы сможете получить освобождение от этого налога.

Если в течение года упрощенец, применяющий право на освобождение от НДС, по выручке преодолеет порог 60 миллионов рублей (например, наберет много авансов в течение года), то такой налогоплательщик с 1-го числа месяца, в котором имело место такое превышение, утрачивает право на освобождение от НДС.

Я автоматически получаю право на освобождение от НДС?

Нет. Реализовать своё право на освобождение можно только в уведомительном порядке (по ст. 145 НК РФ). Форма и формат такого уведомления утвердит ФНС. Подать его можно будет:

по почте заказным письмом,

по ТКС,

через личный кабинет налогоплательщика (так же ст. 145 НК РФ).

А если передумал?

Увы. Отказаться в процессе применения освобождения от НДС вы не сможете. Ну, разве что при превышении лимита доходов 60 млн. руб. (снова ст. 145 НК РФ).

А ставки НДС какие?

Когда вы преодолели лимит доходов в 60 млн. руб., можете выбрать, применять ли общие правила исчисления и уплаты НДС (20% и вычеты), либо применять специальные правила, предполагающие использование ставок 5 и 7% (и без вычетов).

Ставка 5% применяется при выручке от 60 до 250 млн.руб.

Ставка 7% применяется при выручке от 250 до 450 млн.руб.

Как видите, диапазон применения УСН увеличивается с одновременным введением обязанности платить НДС.

Вы можете не пользоваться правом освобождения от НДС, если ваша выручка менее 60 млн. рублей в год. Тогда вы будете платить либо 5(7)% НДС, либо по общей ставке — выбирайте, что вам ближе.

В чём тогда разница?

В том, что, если вы выбираете ставку 5(7)%, вычетами по НДС воспользоваться не сможете.

Выбирая ставку 20%, вы сможете использовать вычеты, как при общей системе налогообложения.

Лимиты для применения ставки 5% и 7% (250 и 450 млн. руб.) будут ежегодно индексироваться на коэффициент-дефлятор по аналогии с правилами индексации лимитов для применения УСН, которые устанавливает Минэкономразвития в конце каждого года.

Что еще от меня надо?

Заявление. Важно: применять ставки 5(7)% вы можете только в заявительном порядке. Сначала решаете, что вам больше нравится и что подходит, потом заявляете. Уведомление — раз. Заявление — два. Выбрав соответствующую ставку, вы привязаны к ней в течение 12 налоговых периодов (здесь не понятно только, кварталов или месяцев. Но это мы узнаем скоро).

Еще раз: при применении ставки 5(7) % вы лишаетесь права на вычеты по НДС.

Хотя у вашего покупателя в этом случае право на вычет будет. Ну, во всяком случае, такого запрета новая редакция НК РФ в предлагаемой Правительством версии не содержит.

Суммы налога, не подлежащие вычету, в стоимость товаров включаться не будут. У вас будет возможность учесть НДС в составе расходов по ст. 346.16 НК РФ, если применяете УСН «доходы минус расходы».

При переходе с ОСН на УСН вы должны будете восстановить НДС (то есть заплатить его в бюджет), если, будучи на ОСН, приняли к вычету налог по товарам, работам, услугам, ОС. Ставка НДС будет либо 5, либо 7%. Ох, накосячим мы тут и немало… Разгребать и разгребать придется эту норму.

Если вы не направили в ИФНС заявление с выбором ставки налога (5 или 7%) и не уведомили об освобождении от НДС, то будете применять ставку 20%.

💡Для любителей почитать первоисточник: проект закона за № 639663-8, листы 7-17.

Какие обязанности у меня будут в связи с уплатой НДС?

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