С заботой о налогоплательщиках. У ФНС есть перечень показателей для оценки рисков при работе с самозанятыми

Системные риски оцениваются в соответствии с комплексом показателей:
1. Продолжительность или постоянство работы с организацией.
Показатель учитывает использование работодателем труда самозанятого 3 и более месяца подряд.
2. Единственный источник дохода и признаки зарплаты.
Налоговики при анализе исходят из набора чеков с одним и тем же заказчиком на протяжении всего времени работы самозанятого.
3. Массовая постановка на учет и массовая регистрация дохода.
Проверяется, нет ли признаков процедуры массовой регистрации плательщиков НПД. Для этого изучают адрес эл.почты при регистрации и технические средства для формирования чеков.
4. Групповые переходы.
Изучаются факты перехода работников из одной организации в другую (подконтрольную), но уже в статусе самозанятых.
5. Периодичность выплат говорит о частоте выплаты дохода в пользу самозанятых. Если данные выплаты ежемесячные и работодатель утверждает, что выплаты самозанятым правомерны в рамках гражданско-правовых договоров, то работодатель должен подтвердить соответствующими актами выполненные работы. Иначе налицо подмена трудовых отношений.
6. Прямые нарушения.
Изучаются факты нарушения запрета на оказание услуг плательщиком НПД бывшему (менее 2 лет с момента увольнения) работодателю.
На появление системных рисков указывают намеренный перевод работников на НПД с оказанием услуг взаимозависимому лицу, а также минимальное количество в организации штатных работников при значительном количестве привлеченных самозанятых, которые получают максимально приближенный к ограничению НПД доход.
Эти и ряд других признаков и обстоятельств характеризуют плательщика НПД как лицо, фактически лишенное предпринимательской самостоятельности в ведении своей деятельности, и указывают на фактически сложившиеся трудовые отношения. При этом согласно закону самозанятый должен выступать как самостоятельный в экономическом и налоговом плане субъект, независимый от внутреннего распорядка и локальных актов заказчика.
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Пожалуйста, используйте эти критерии в своей работе. Читайте, сравнивайте, анализируйте, оценивайте риски.
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