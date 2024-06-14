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Наталья Горячая
Самозанятые

С заботой о налогоплательщиках. У ФНС есть перечень показателей для оценки рисков при работе с самозанятыми

Инспекция на постоянной основе осуществляет мониторинг организаций и ИП, пользующихся услугами налогоплательщиков НПД. Цель — выявить системные риски и признаки минимизации уплаты НДФЛ и страховых взносов.

Системные риски оцениваются в соответствии с комплексом показателей:

1. Продолжительность или постоянство работы с организацией.

Показатель учитывает использование работодателем труда самозанятого 3 и более месяца подряд.

2. Единственный источник дохода и признаки зарплаты.

Налоговики при анализе исходят из набора чеков с одним и тем же заказчиком на протяжении всего времени работы самозанятого.

3. Массовая постановка на учет и массовая регистрация дохода.

Проверяется, нет ли признаков процедуры массовой регистрации плательщиков НПД. Для этого изучают адрес эл.почты при регистрации и технические средства для формирования чеков.

4. Групповые переходы.

Изучаются факты перехода работников из одной организации в другую (подконтрольную), но уже в статусе самозанятых.

5. Периодичность выплат говорит о частоте выплаты дохода в пользу самозанятых. Если данные выплаты ежемесячные и работодатель утверждает, что выплаты самозанятым правомерны в рамках гражданско-правовых договоров, то работодатель должен подтвердить соответствующими актами выполненные работы. Иначе налицо подмена трудовых отношений.

6. Прямые нарушения.

Изучаются факты нарушения запрета на оказание услуг плательщиком НПД бывшему (менее 2 лет с момента увольнения) работодателю.

На появление системных рисков указывают намеренный перевод работников на НПД с оказанием услуг взаимозависимому лицу, а также минимальное количество в организации штатных работников при значительном количестве привлеченных самозанятых, которые получают максимально приближенный к ограничению НПД доход.

Эти и ряд других признаков и обстоятельств характеризуют плательщика НПД как лицо, фактически лишенное предпринимательской самостоятельности в ведении своей деятельности, и указывают на фактически сложившиеся трудовые отношения. При этом согласно закону самозанятый должен выступать как самостоятельный в экономическом и налоговом плане субъект, независимый от внутреннего распорядка и локальных актов заказчика.

💡Для любителей почитать первоисточник здесь

Пожалуйста, используйте эти критерии в своей работе. Читайте, сравнивайте, анализируйте, оценивайте риски.

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