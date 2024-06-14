Хотите поговорить о перспективах валютного рынка и всей экономики?

Не люблю гадать, не строю прогнозы в ситуации, когда один черный лебедь накрывает второй и погоняет третьим, но все же есть то, что лежит на поверхности.

Итак, валютных торгов на Московской бирже в евро и долларах нет с 13 июня. С завтрашнего дня утренние торги приостанавливаются по всем валютам.

Кого коснутся санкции? Какие последствия ограничений против Мосбиржи ощутит экономика, кого затронет более всех?

1. Рост цен на импортную продукцию из числа товаров повседневного спроса — одежду, обувь, оргтехнику. Даже если санкции прямо не касаются импортеров и закупщиков, бизнес будет перестраховываться, а в некоторых случаях — пытаться заработать. Среднему бизнесу будет тяжелее, чем малому и микро.

2. Сужение ассортимента. Пусть даже временно. Отказ от низкомаржинальных позиций.

3. Переток вложений из фондового ранке в банковские депозиты. На этом фоне возможно снижение ключевой ставки. Но не намного. И не на длительный срок.

4. Еще более усложнится оплата поставок из-за рубежа. Стоимость будет расти, качество — снижаться.

5. Инвестиционная активность снизится. Длинные проекты в гражданском секторе заморозят. Спрос на криптовалюту возрастет, ее стоимость будет расти.

6. Поиск стран для размещения своих главных или дополнительных офисов ускорится. Возрастает спрос на международное налоговое и структурное планирование. Это нужно для обеспечения свободного доступа к инвалюте.

7. Экспортная выручка может снизиться за счет ожиданий со стороны покупателей российских товаров. Шантаж никто не отменял.

А вы что думаете ?