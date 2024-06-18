Получили один раз оплату от физлица? Кассу купите, чек пробейте

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Минфин ответил на предложение внести изменения в законодательство о применении ККМ в части расширения перечня случаев освобождения от применения ККТ при расчетах по разовым сделкам, в том числе через агента.

Закон о применении онлайн-касс защищает граждан, бизнес, обеспечивает порядок и полноту учета выручки, в т.ч. в целях налогообложения. И чек надо выдавать в установленных законом случаях. Даже если расчет произведен один раз и более не предвидится таких операций.

И при разовой сделке, экономическая суть которой отличается от основной деятельности организации, и которая осуществляется на разовой основе, тоже надо применять ККМ.

Пробитие чека, прежде всего, обеспечивает защиту прав потребителя, а также способствуют минимизации схем уклонения от налогообложения.

В этой связи расширение круга субъектов, имеющих право не применять ККМ при осуществлении расчетов по разовым сделкам, может привести к злоупотреблению таким правом как при соотнесении расчетных операций с дополнительным или основным видом деятельности, так и при периодичности совершения таких сделок, что, в свою очередь, скажется на исчислении и уплате налоговых платежей вследствие неполного учета выручки.

Итог: Минфин считает нецелесообразным внесение изменений в законодательство РФ, предусматривающее расширение перечня случаев освобождения от применения ККМ.

💡Для любителей почитать первоисточник: письмо Минфина № 30-01-11/29226 от 01.04.2024

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Комментарии

2
  • natalisa51

    При разовых оплатах, выставляю счёт физику, он идет в банк, оператор формирует квитанцию на основании счёта идёт в кассу, оплачивает и получает чек. Да комиссия макс, но это это решается в частном порядке.

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