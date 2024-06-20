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Наталья Горячая
Дробление бизнеса

Про дробление. Схемы, которые могут разрушить бизнес

Предприниматель сделал две кофейни, применяя упрощенную систему налогообложения. Бизнес-идея оказалась удачной, потому было решено, что надо делать ещё. Посоветовавшись с друзьями и бухгалтером, открыл ещё 3 штуки, только зарегистрировал их на своего друга.
Про дробление. Схемы, которые могут разрушить бизнес
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Потом еще 2 и тоже зарегистрировал их на друга. Все друзья — ИП, в бизнесе никак не участвуют, занимаются своими делами.

Знакомо?

Дробление.

Это когда можно было создать одно юрлицо и в нём делать обособленные подразделения под каждую кофейню, но это не было сделано. Или, например, сделать одну-две свои, а затем вместо того, чтобы самому заниматься созданием новых заведений, оформить товарный знак, обозначить и заявить уникальность своей идеи и продавать её в качестве франшизы.

Дробление это либо один руководитель на множество юрлиц, либо в каждом юрлице свой шеф, но только номинально. Объяснить, зачем создавать несколько юрлиц и при этом один человек ими управляет, невозможно. Практически нет сейчас такого вида бизнеса, управляя которым можно было бы еще пару-тройку организаций взять в управление. Слишком много всего, что нужно делать настоящему руководителю. Если руководитель в реальности выполняет лишь функции управляющего заведением, то кто тогда исполняет функции руководителя организации?

Открываем устав, смотрим закон об ООО и видим, что именно от руководителя зависит, кто будет работать в компании, он подписывает кадровые документы, он решает, с каким поставщиком будет работать компания, кому будет продан товар, кто будет главбухом. Управляющий заведением, если его поставить гендиректором, потребует себе не только обязанностей, но и права. А если не потребует их, то будет номинальным.

Такая же история с владельцами юрлиц. Можно поставить номинального. Но как быть с дивидендами, которые надо платить? Как быть с тем, что ИФНС и суды обнаруживают, что дивиденды не привели к повышению благосостояния хозяина компании или вообще были возвращены обществу или реальному бенефициару всей группы?

Если вы хотите отказаться от этих схем, то придётся потратиться на организацию работы группы. Содержать группу компаний всегда дорого. И не то, что на супругу оформлено будет дроблением. И не один IP-адрес - основная проблема тех, кто создаёт группу компаний. Показания свидетелей и кого сотрудников видят своими руководителями — вот то, что разрушит любую вашу схему, какой бы она красивой на бумаге не была.

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