Оказывается, в нашем законодательстве еще не всё залатано. Я про дырки

Участник вышел из общества и получил в качестве оплаты стоимости доли два нежилых помещения. Налоговики увидели в этом нарушение: фирма получила доход и должна заплатить налоги.

Какой доход? Где доход?

Ведь общество выплатило действительную стоимость доли вышедшему из общества участнику.

Столичная ИФНС провела камеральную проверку декларации по УСН за 2021 год, в которой был продекларирован доход 2.4 млн. руб. По результатам проверки компании был доначислен налог 3.3 млн. руб., пени 166 тыс. руб. и штраф 161 тыс. руб.

А что случилось?

Гражданин Н, владеющий долей в уставном капитале проверяемой компании в размере 99%, вышел в августе 2020 года из состава участников (ст. 26 закона об ООО). В счет оплаты действительной стоимости доли общество передало гражданину Н пару помещений. Действительная стоимость доли вышедшего из ООО гражданина Н составила 56 млн. руб., рыночная стоимость объектов недвижимости – 55 млн. руб.

ИФНС решила, что при выплате действительной стоимости доли у общества образовался доход.

А что суд?

И инспекция, и суды трех инстанций решили, что если стоимость имущества, передаваемого участнику хозяйственного общества (55 млн. руб.), превышает первоначальный взнос данного участника (9900 рублей), то сумма указанного превышения признается реализацией имущества и включается в состав доходов при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН.

Общество возражало: даже если сделка по передаче объектов недвижимости в счет оплаты действительной стоимости доли гражданина Н является реализацией имущества в терминологии статьи 39 НК РФ, она не порождает дохода (статья 41 НК РФ), в том числе облагаемого по УСН.

Верховный суд постановил: доводы общества заслуживают внимания, в связи с чем его жалобу следует передать для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.

Ждёмс.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А40-244851/2022