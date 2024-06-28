Большой палец вверх может заменить согласие в договоре

По договору купли-продажи ИП Р обязался передать ИП С мобильный торговый киоск. Стороны договорились признавать юридическую силу всех документов, которые передаются не только в виде оригиналов, но и по электронной почте, и в мессенджере.

Покупатель, как ему показалось, согласовал цвет фургона в переписке через Вотсап: «Хорошо желтая полоска (1003) на белом фоне» и получила ответ продавца в виде эмодзи с изображением руки с поднятым вверх большим пальцем 👍.

Покупатель перечислил задаток 70%, однако киоск так и не получил. Тогда покупатель отправил претензию, а затем подал иск о возврате сумм необоснованного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами.

В суде продавец (ИП Р) настаивал, что нарушение срока поставки связано с несогласованностью цвета фургона, а что является существенным условием договора. Никаких дополнительных соглашений к договору ИП не заключали. По мнению ИП Р, нельзя принимать эмодзи (смайл 👍) как доказательство согласования условий договора. Ведь этот знак можно понимать как угодно. Эмодзи могут выражать разные эмоции, а российские законы не наделяют их юридической силой.

Суды отклонили эти доводы, указав, что покупатель выбрал цвет фургона, сообщил об этом продавцу и получил от него подтверждение согласованным в договоре способом. Эмодзи с изображением руки с поднятым вверх большим пальцем в обычно принятом и распространенном понимании при общении в переписке означает согласие. И ИП Р не предложил другого разумного понимаемого значения такого эмодзи.

Так что деньги надо вернуть.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А32-36944/2022.

Поаккуратнее с пальчиками в переписке, коллеги