Денег нет, но вы держитесь

Власти рассматривают сворачивание льготных программ кредитования МСП, при котором выдача новых займов будет приостановлена. Дело в том, что это становится дорого для госбюджета. Ведь ключевая ставка теперь 18%.

Такой сценарий вошел в один из возможных вариантов меню инструментов по развитию малого бизнеса в 2025–2030 гг. Если решение будет принято в пользу отказа от льготных программ, то затраты бюджета ограничатся только продолжением субсидирования уже выданных кредитов. Это потребует 150 млрд руб.

Сохранение льготных программ будет стоить в следующие шесть лет 370 млрд руб., из которых на новые выдачи будет направлено 220 млрд руб. Это позволит предоставить кредитов МСП на сумму около 2 трлн руб.

Речь идет о двух льготных программах кредитования МСП — «1764» и инвестиционной для бизнеса из приоритетных отраслей.

Сомнения в продолжении льготных программ связаны с их растущей стоимостью для бюджета из-за роста ключевой ставки. С другой стороны, банки также гораздо менее заинтересованы предоставлять займы, поскольку величина субсидии не покрывает их рисков по кредиту.

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В общем, развиваемся на свои или ищем альтернативные источники финансирования.