К предпринимателям стали относиться лучше, а каждый 10-й считает себя предпринимателем

Доля граждан, положительно относящихся к предпринимателям, увеличилась с 79% в 2009 году до 92% в 2024 году (+13 п.п).

В два раза увеличилась доля тех, кто называет себя предпринимателями (2008 г. – 4%, 2024 г. – 10%).

Почти половина граждан (2024 г. – 48%) когда-либо хотели или хотят сейчас стать предпринимателями, что на 5-14 п.п. выше, чем в период мирового экономического кризиса в 2009-2013 годах (34-43%).

Типичный предприниматель — чаще это мужчина с высшим или незаконченным высшим образованием (15%), с хорошим материальным положением (17%), столичный житель (13%), активный потребитель сети интернет (14% vs. 2% среди «телезрителей»).

Реальный опыт открытия своего дела имеют сегодня 28% россиян.

Основная причина, по которой россияне не хотят открывать свое дело:

- 41% — личные установки,

- 8% полагают, что это слишком проблемно,

- 8% имеют официальную работу и довольны ей,

- 7% не чувствуют в себе предпринимательскую жилку,

- 3% предпочитают работать на государство.

Системные, внешние институциональные факторы в ответах звучат реже:

- 15% ответов звучали неблагоприятные экономические условия,

- 14% ответов — неблагоприятный государственный климат,

- по 2-3%, коррупция, давление властей, недостаточность господдержки, несовершенство законодательства.

То есть, заключает ВЦИОМ, основное сдерживающее влияние на россиян оказывают внутренние психологические барьеры и ограничения, а также нехватка материальных ресурсов для открытия бизнеса. Институциональные же факторы, хотя и признаются в качестве барьеров, играют менее значимую роль.

Наибольший интерес у россиян вызывают сферы торговли, услуг и строительства. Это традиционные, «низкобарьерные» отрасли, требующие меньших начальных инвестиций и, возможно, более понятные потенциальным предпринимателям.