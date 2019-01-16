Второе дыхание для схем по обналичиванию через исполнительные листы

Первая инстанция: удовлетворить требования общества частично.

Вторая инстанция: поддержать первую.

Кассация: отменить решение первой инстанции.

Что случилось?

Судебным приказом с общества М в пользу компании И взыскан долг по договору в размере 70 000 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 1 400 рублей. Возбуждено исполнительное производство, постановление о взыскании направлено в банк должника — ФК Открытие. На основании постановления судебного пристава-исполнителя банк сформировал инкассовое поручение, которое по причине недостаточности денежных средств поместил в очередь неисполненных в срок распоряжений к счету должника в составе 4 группы очередности.

Одновременно банком приостановлено исполнение этого же судебного приказа в соответствии с положениями пункта 5 статьи 7.7 закона № 115-ФЗ, поскольку незадолго до этих событий от Банка России получена информация об отнесении общества М к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций.

Полагая, что банк в отсутствие правовых оснований не совершил действия по списанию денежных средств с расчетного счета должника, общество И обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании бездействия банка незаконным.

Суд первой инстанции исходил из того, что 115-ФЗ для целей исполнения инкассо не должно было препятствовать.

Но суд кассационной инстанции не усмотрел оснований для удовлетворения требований общества. Как указал суд, в связи с отнесением должника к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций, кредитная организация в силу предписаний закона № 115-ФЗ не проводит операции со счета, а возможность осуществить такое списание со счета должника по исполнительным документам возникает только после его исключения из ЕГРЮЛ.

А что Верховный суд?

Вот тут практически сенсация. Давайте читать вместе.

Вступившие в законную силу постановления федеральных судов и мировых судей являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории России.

Банк не вправе не исполнить такой исполнительный документ или постановление судебного пристава-исполнителя, по основаниям, связанным с применением правил внутреннего контроля, разработанных в соответствии с законом № 115-ФЗ.

В рассматриваемом Деле получилось так: банк посчитал возможным не исполнять требование о перечислении денежных средств, содержащееся в судебном акте, приостановив его исполнение и ссылаясь при этом на отнесение должника к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций, что в силу статьи 7.7 закона № 115-ФЗ позволяет осуществлять списание денег с его счета по исполнительным документам только после его исключения из ЕГРЮЛ.

Закон № 115-ФЗ не регулирует правоотношения, связанные с исполнением судебных актов. Данный закон направлен на совершенствование национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Исключение должника из ЕГРЮЛ может происходить сколь угодно долго и общество И не может повлиять на наступление этого события. Так что оснований для неисполнения постановления пристава у банка Открытие нет.

Интересно, что будет делать законодатель в этой связи? Отменят норму в законе, согласно которой списания по исполнительным листам со счетом сомнительных клиентов банков возможно только после их исключения из ЕГРЮЛ?

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А40-76579/2023