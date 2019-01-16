М.Мишустин встретился с главой ФНС Д.Егоровым

Даниил Егоров рассказал о влиянии этих процессов на поступление налогов:

В первой половине 2024 года в бюджетную систему РФ поступило 26,9 трлн рублей, что на 31% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Доходы консолидированного бюджета выросли на 28,4%, федерального – на 43,4%.

На 34% к первому полугодию 2023 года увеличился объем средств, поступивших в бюджет от НДФЛ.

Глава ФНС также отметил значительный рост дивидендных выплат.

Показатель выручки ККТ показал рост в сфере розничной торговли на уровне 23%.

Также на 23% вырос объем поступлений от НДС.

В рамках налоговой амнистии для МСП, который работает честно и готов отказаться от дробления бизнеса, подготовлена модель, не предполагающая никаких отдельных заявлений от налогоплательщика. Все, что нужно сделать, – отказаться от дробления с 1 января 2025 года. Амнистия распространяется автоматически на три года (2022–2024). Если налогоплательщик отказался от дробления за 2025–2026 годы только после назначения выездной налоговой проверки за эти периоды, то ему простят два года (2022–2023). В этой ситуации предпринимателю нужно будет уточнить свои налоговые обязательства также и за 2024 год.

ФНС готовит информационную кампанию по налоговым изменениям для всего корпоративного сектора. Ведется работа с разработчиками учетных систем, чтобы плательщикам было удобно ориентироваться в системе после вступления изменений.

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