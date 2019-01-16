Ох, рано встает охрана

Охранный бизнес сложный не только с точки зрения непосредственного регулирования деятельности, но и в смысле способов оптимизации налогообложения: аутстаффинг не прилепишь, аутсорсинг не пришьёшь — законом о частной охранной деятельности запрещено.

Поэтому ЧОПы переходят на УСН 6%, дробятся, используют вахту, оформляют официально 3 вместо 30, пока Рогвардия не «подружилась» с ФНС.

Как и в других человекоемких отраслях, выживали и выживают за счёт оптимизации налогов, а не за счёт реальной прибыли. Цену больше поставишь, зашив туда все налоги, — конкурс не пройдёшь.

Так и жили.

Так и пытаются сейчас выжить.

Однако интересные для анализа случаи оптимизации все же попадаются.

Частная охранная организация перечисляла добровольные пожертвования в профсоюз, которые через несколько дней возвращались (за минусом 5% - не очень дорогой вид обнала, не правда ли?!) в виде материальной помощи работникам.

Суд и апелляция не увидели в этом схему.

Но кассация направила дело на новое рассмотрение, предложив суду первой инстанции обратить внимание на это:

1. Часть работников воспринимала материальную помощь как доплату к заработной плате; часть указала, что за мат. помощью не обращались.

То есть мы снова возвращаемся к базовым правилам: любую схему спалит сотрудник.

2. Выплата заработной платы совпадает с датой выплаты материальной помощи.

3. Пожертвования перечислялись на постоянной основе, ежемесячно, также как и выплаты материальной помощи работникам заявителя.

4. Перечисление матпомощи без поступления пожертвований не производилось.

5. Выплата материальной помощи осуществлялась на 2-3 рабочий день после поступивших сумм пожертвований.

6. Выплаты матпомощи производятся в разных размерах, исходя из занимаемой должности, должностного оклада, вклада сотрудника.

7. Заявления об оказании материальной помощи написаны как под копирку и напечатаны на компьютере.

8. Документов, которые подтверждали бы тяжелое финансовое положение сотрудников, нет, обстоятельства потребности в помощи не не указывались.

Вышеперечисленные признаки указывают суду на то, что фактически матпомощь была оплатой за труда.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело А55-11555/2020