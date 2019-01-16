Продолжаем изучать письмо ФНС с разбором судебной практики по дроблению

При рассмотрении вопроса о консолидации доходов членов семьи, полученных от предпринимательской деятельности, значение имеет реальное участие каждого из лиц в такой предпринимательской деятельности, принятие самостоятельных управленческих решений, распоряжение своими трудовыми, административными и финансовыми ресурсами
Семейный подряд на одном торговом объекте: история одного дробления
Предприниматель с момента госрегистрации применял ЕНВД, площадь одного зала была 150 метров, подсобного помещения к нему — 50, второго помещения — 50, затем ИП передал родственникам эти помещения в субаренду, каждому по 50 кв. м.
Налоговая инспекция увидела в этом признаки дробления бизнеса путем формального разделения площадей магазина между взаимозависимыми лицами.
Основанием для такого вывода были следующие факты:
помещения не были обособлены друг от друга, в том числе не имели капитальных перегородок;
помещение представляло собой единый торговый зал с одной кассовой зоной;
платежный терминал в магазине в проверяемом периоде установлен только у проверяемого ИП,
был установлен один прибор учета электроэнергии, оплату за потребленное электричество вносил только ИП,
только один ИП оплачивал расходы по транспортировке товаров,
только у одного ИП был расчетный счет.
Свидетели, опрошенные в ходе разбирательства, показали, что торговая площадь магазина представляла собой единый торговый зал с одной кассовой зоной, возможностью приобретения товаров разного назначения в «одну корзину» и возможностью свободного перемещения по всему магазину.
Итог: из кармана ИП минус 2.2 миллиона рублей, однако общую сумму недоимки суд уменьшил на сумму оплаченного предпринимателем патента.
💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А75-20885/2020
Да, речь в Деле про ЕНВД. Но такой же подход часто в своей деятельности используют предприниматели, применяющие ПСН. И так делать не надо.
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