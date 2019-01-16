Продолжаем изучать письмо ФНС с разбором судебной практики по дроблению

Разберем седьмое дело, суть которого была сформулирована ведомством в седьмом признаке дробления.

При рассмотрении вопроса о консолидации доходов членов семьи, полученных от предпринимательской деятельности, значение имеет реальное участие каждого из лиц в такой предпринимательской деятельности, принятие самостоятельных управленческих решений, распоряжение своими трудовыми, административными и финансовыми ресурсами

Семейный подряд на одном торговом объекте: история одного дробления

Предприниматель с момента госрегистрации применял ЕНВД, площадь одного зала была 150 метров, подсобного помещения к нему — 50, второго помещения — 50, затем ИП передал родственникам эти помещения в субаренду, каждому по 50 кв. м.

Налоговая инспекция увидела в этом признаки дробления бизнеса путем формального разделения площадей магазина между взаимозависимыми лицами.

Основанием для такого вывода были следующие факты:

помещения не были обособлены друг от друга, в том числе не имели капитальных перегородок;

помещение представляло собой единый торговый зал с одной кассовой зоной;

платежный терминал в магазине в проверяемом периоде установлен только у проверяемого ИП,

был установлен один прибор учета электроэнергии, оплату за потребленное электричество вносил только ИП,

только один ИП оплачивал расходы по транспортировке товаров,

только у одного ИП был расчетный счет.

Свидетели, опрошенные в ходе разбирательства, показали, что торговая площадь магазина представляла собой единый торговый зал с одной кассовой зоной, возможностью приобретения товаров разного назначения в «одну корзину» и возможностью свободного перемещения по всему магазину.

Итог: из кармана ИП минус 2.2 миллиона рублей, однако общую сумму недоимки суд уменьшил на сумму оплаченного предпринимателем патента.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А75-20885/2020

Да, речь в Деле про ЕНВД. Но такой же подход часто в своей деятельности используют предприниматели, применяющие ПСН. И так делать не надо.