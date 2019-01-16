Регистрируя компанию по домашнему адресу, владелец общества злоупотребил правом

Компания была зарегистрирована по адресу прописки своего руководителя. В целях налогового контроля ИФНС в августе 2022 года провела осмотр помещения, адрес которого обществом был указан в ЕГРЮЛ.

Через месяц в адрес общества и его единственному участнику было направлено уведомление о необходимости предоставления достоверных сведений. Налогоплательщик запрошенную в уведомлении информацию не предоставил, поэтому спустя еще 2 месяца в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности данных об адресе.

А что суд?

Первая инстанция поддержала компанию.

Апелляция установила, что у ИФНС были обоснованные сомнения относительно достоверности адреса. Процедура включения в ЕГРЮЛ данных о недостоверности соблюдена. Почему: протоколы осмотра помещения были составлены 7 раз с интервалом 2-3 недели. По данным ИФНС по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, расположен двухэтажный жилой дом барачного типа. На момент осмотра в квартире никто не находился, в почтовом ящике квартиры много почтовой корреспонденции, в том числе адресованное обществу. Какие-либо вывески, указывающие на нахождение общества по названному адресу, отсутствуют. Исполнительный орган по данному адресу не обнаружен, как и его обособленное имущество. Письмо от ИФНС адресатом получено не было.

Таким образом, признаки ведения обществом реальности деятельности отсутствуют, связь с руководителем компании установить не представляется возможным, руководитель по вызову в ИФНС не явился, поэтому сведения о недостоверности в ЕГРЮЛ внесены обоснованно.

Суд счел, что в рассмотренном случае поведение общества следует расценивать как злоупотребление правом, поскольку общество, формально соблюдая условия, предусмотренные законом 129-ФЗ, фактически преследует цели, не связанные с реальной экономической деятельностью. Более того, компания имеет признаки «транзитной» организации, имитирующей финансово-хозяйственную деятельность на основе формального документооборота, созданной для участия в схемах уклонения от уплаты налогов и незаконного возмещения НДС, на что указывает открытие в короткий промежуток времени (01.04.2022 – 05.04.2022) 12 расчетных счетов в 9 банках, а также несоответствие данных налоговых деклараций по НДС и данных выписки по операциям на расчетных счетах за тот же период, как по суммам доходных и расходных операций, так и по существу контрагентов.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А43-7354/2023