Защищаясь от обвинения в дроблении, собирайте аргументы

Чтобы избежать обвинения в дроблении, нужно обеспечить такой подход в управлении денежными потоками, такую найти точку прибыли в бизнесе, чтобы у ФНС не было шансов на победу в суде.

Договоры.

Не заключайте договоры задним числом. И сделайте так, чтобы бумажная фактура договора соответствовала реалиям.

История.

Если торговые точки, которые вы «накрываете» своим торговым знаком, существуют дольше, чем ваша идея масштабироваться, это будет плюсом в вашу карму.

Общий товарный знак.

Работа бизнеса под одним товарным знаком – дело хорошее. Это и узнаваемость, и единые подходы к качеству, сервису, управлению. Но к товарному знаку обязательно надо приложить договор и платежи по нему. Иначе будет странно: договор есть, ТЗ есть, а платежей нет.

Разность интересов.

Если вы делаете сеть розничных магазинов, объединенных одной ТМ, то дайте хоть какую-то свободу вашим франчайзи. Пусть они 5-10% продукции покупают у кого-то еще.

Обслуживание бизнеса в едином центре.

Бухгалтерия, кадры, юристы – всё это может быть одним на всех. Но деньги за это платить тоже должны все, а не кто-то за всех.

Свои и чужие.

Есть часть торговых точек вы хотите сохранить за собой, то найдите тому деловую цель (например, для тестирования гипотез, отлаживания механизма поставок, контроля качества и проч.). И пусть этими точками руководят реальные руководители, а не номинальные.

Самостоятельность и независимость.

Я скоро на двери кабинета повешу вывеску, где будет написано «Самостоятельность и независимость». Каждый из участников группы должен иметь свое имущество, своих сотрудников, свои ККМ, свои материалы. Руководитель каждого участника группы должен по-настоящему руководить. Каждый сотрудник каждого участника группы должен знать, кому он подчиняется, с кем вел переговоры о найме, от кого получает обязательные для исполнения указания.