Амнистия по дроблению: как будет работать? Часть 2

Что такое амнистия? В разбираемом нами законе есть понятие не только дробления. Документом введено ещё и понятие амнистии, то есть добровольного отказа от дробления бизнеса. Что это?

Часть 1 читайте тут и тут.

Это исчисление и уплата лицами, участвовавшими в дроблении бизнеса, налогов в размере, определенном в результате консолидации по всей группе лиц доходов и (или) других показателей, соблюдение которых является условием для применения специальных режимов налогообложения.

Дробились? Каждое юрлицо или ИП группы формировало свою выручку и расходы? Собираете доходы, сгребаете расходы, всё складываете с доходами и расходами головной компании. И начинаете платить так, как будто не было дробления. Всю выручку формируете от одной компании, все расходы – тоже от одной компании. Вот, что такое добровольный отказ от дробления. А не начало деятельности с 1 января 2025 года с нового листа, то есть юрлица, сделав вид, что до 31 декабря всё было как во сне.

Как будет происходить прощение грехов за то, что компания дробилась? Ведь мало добровольно отказаться от дробления. Надо же, чтобы кто-то амнистировал, то есть простил за то, что было раньше.

И вот если вы добровольно откажетесь от дробления в 2025 и 2026 годах, то обязанность по уплате налогов, возникшая в периоды 2022-2024 годов прекратится. Но есть нюанс.

Это правило не распространяется на тех, кого уже привлекли к ответственности за дробление и решение по результатам проверок вступили в силу до вступления в силу закона об амнистии, то есть до 12 июля. Если решение ФНС уже есть, и в нем вашу схему признали дроблением, то амнистии, то есть прощения вам не видать.

Дальше.

С 12 июля 2024 года приостанавливается вступление в силу решений о привлечении к ответственности за дробление за налоговые периоды 2022-2024 годов. Обжаловать при этом такие решения можно.

Если за налоговые период 2025-2026 у вас не обнаружено признаков дробления в ходе выездных налоговых проверок, то обязанность платить налоги, выявленная в ходе выездных за 2022-2024 годы, прекращается.

То есть условием для амнистии за косяки 2022-2024 года будет выездная за периоды 2025-2026 годы. Но если ИФНС не провела выездную проверку за 25-26 годы (забыла, некогда, некому проводить и т.п.), то амнистия вступит в силу 1 января 2030 года. То есть не дышите ещё 5 лет. 1 января 2030 года налоги, начисленные по итогам выездной за 2022-2024 годы, превратятся в тыкву.

А что будет, если и за периоды 2025-2026 г. выявят дробление? Тогда, думаете, что и решение по проверке за периоды 2022-2024, и за периоды 2025-2026 вступят одновременно и… всё, конец бизнесу, ибо заплатить придется за 5 лет дробления? За три-то не все могут заплатить, а уж за 5 – тем более. Не, не совсем так. Поэтому, если вы откажетесь от дробления только по результатам выездной за период 2025-2026 г., то откусят налогов у вас вот в таком порядке: обязанность по уплате налогов за налоговые периоды 2022 и 2023 годов прекращается при условии добровольного отказа от дробления бизнеса также в отношении налогового периода 2024 года до даты вступления в силу решения по результатам выездной налоговой проверки за налоговые периоды 2025 и 2026 годов. Если не откажетесь от дробления и после выездной за 2025-2026 годы, то платить будете за все 5 лет – с 2022 по 2026 годы. И срок давности тут не будет работать. Что странно, конечно.

💡Для любителей почитать первоисточник: закон 176-ФЗ от 12.07.2024