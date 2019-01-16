Об основных направлениях денежно-кредитной политики ЦБ РФ на 2025-2027 годы

👉Обеспечивая устойчиво низкую инфляцию, Банк России создает необходимые условия для развития экономики, в том числе для формирования условий сбалансированного и устойчивого экономического роста.

Ценовая стабильность при прочих равных условиях:

•дает возможность компаниям и населению лучше планировать свою деятельность;

•способствует повышению доступности заемного финансирования внутри страны;

•обеспечивает защиту доходов и сбережений граждан от значимого непредсказуемого обесценения;

•укрепляет доверие к национальной валюте и повышает ее привлекательность в качестве средства сбережения;

•увеличивает привлекательность рубля как валюты для расчетов и контрактов, в том числе на международном уровне.

👉Цель денежно-кредитной политики Банка России – годовая инфляция вблизи 4%.

👉Прогноз Банка России инфляции на 2024 год до 6,5 – 7,0%. Она замедлится до 4,0 – 4,5% в 2025 году и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем.

👉Июльский прогноз предполагает, что средняя ключевая ставка будет оставаться двузначной в 2024 – 2026 годах и вернется в нейтральный диапазон 7,5 – 8,5% годовых не ранее 2027 года. Кроме того, Банк России обозначил готовность при необходимости дополнительно повысить ставку на ближайших заседаниях.

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