О хранении алкоголя на территории предприятия в личных целях

В ходе проведения мероприятия по пресечению нелегального оборота алкогольной продукции установлено, что на площадях салона красоты действительно хранилось игристое вино, при этом соответствующей лицензии у индивидуального предпринимателя нет (и быть не может).
В рамках судебного разбирательства судом рассмотрены объяснения ИП о том, что алкоголь принадлежит сотрудникам салона красоты, и цели продавать указанную продукцию не было.
Суд признал данный довод несостоятельным и принял решение назначить штраф в размере 500 000 руб., а изъятый алкоголь уничтожить.
В решении суда указано:
«под оборотом алкогольной продукции понимается не только ее розничная продажа, но и хранение. При этом хозяйствующий субъект должен обеспечивать соблюдение ограничений на запрет оборота алкогольной продукции в отсутствие соответствующей лицензии».
Привлеченный к административной ответственности предприниматель обжаловал вынесенное решение, однако в апелляции ему было отказано.
Получается, что хранить алкоголь можно только при наличии одновременно:
товарно-сопроводительных документов на закупку алкоголя;
лицензии на оборот алкоголя;
ведения его учета в установленном законом порядке.
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Комментарии9
гуд бай, др и разные посиделки в помещениях работодателя!
Жесть!
Мы каждый год на день рождения нашего предприятия покупаем по безналичному расчету шампанское у местного винзавода в количестве ок. 500 бутылок. Соответственно, товаро-сопроводительная документация у нас есть. Часть шампанского оставляем на Новый год. Получается что нарушаем, так как нет лицензии и учет в установленном законом виде не ведем.
скорее всего у вас корпоративная подписка на клерк.... вот вы и донесли на свою организацию.-)