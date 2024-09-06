О хранении алкоголя на территории предприятия в личных целях

В феврале 2024 года в Департамент торговли и услуг поступило обращение о незаконном обороте алкоголя, но не в предприятии торговли или общественного питания, а в салоне красоты.

В ходе проведения мероприятия по пресечению нелегального оборота алкогольной продукции установлено, что на площадях салона красоты действительно хранилось игристое вино, при этом соответствующей лицензии у индивидуального предпринимателя нет (и быть не может).

В рамках судебного разбирательства судом рассмотрены объяснения ИП о том, что алкоголь принадлежит сотрудникам салона красоты, и цели продавать указанную продукцию не было.

Суд признал данный довод несостоятельным и принял решение назначить штраф в размере 500 000 руб., а изъятый алкоголь уничтожить.

В решении суда указано:

«под оборотом алкогольной продукции понимается не только ее розничная продажа, но и хранение. При этом хозяйствующий субъект должен обеспечивать соблюдение ограничений на запрет оборота алкогольной продукции в отсутствие соответствующей лицензии».

Привлеченный к административной ответственности предприниматель обжаловал вынесенное решение, однако в апелляции ему было отказано.

Получается, что хранить алкоголь можно только при наличии одновременно:

товарно-сопроводительных документов на закупку алкоголя;

лицензии на оборот алкоголя;

ведения его учета в установленном законом порядке.

💡Для любителей почитать первоисточник здесь